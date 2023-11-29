Дизайнер з мінімальним бюджетом перетворила свою оселю на "райський куточок" (фото)

Рейчел навіть вигадала власний неповторний стиль, який не без гордості називає дофаміновим декором.

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Дизайнер інтер’єрів Рейчел з Великої Британії завоювала величезну аудиторію у соціальних мережах, зокрема в Instagram, завдяки професійним порадам, як із мінімальним бюджетом можна переобладнати свою оселю у "райський куточок".

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Рейчел зізнається, що є прихильницею інтер’єрів з акцентом на яскраві життєрадісні кольори, що підкреслюють її креативність та сприяють самовираженню. Вона навіть вигадала неповторний стиль, який не без гордості називає "дофаміновим декором".

Британка обрала надзвичайно барвисті шпалери з оригінальними узорами, а також використовує багато аксесуарів для декорування кімнат, зокрема рамки для фотографій, картини, постери, м’які подушки, горщики для квітів, дзеркала, килими та красивий посуд.

Утім, далеко не всі у захваті від підходів до оформлення, які до вподоби Рейчел. "Злі язики" пишуть у коментарях під фотографіями, що її дім "надто клаустрофобний" і має вигляд, як шкільний проєкт на уроці малювання.

Будинок дизайнера Рейчел з Великої Британії

"Я в курсі, що є ті, кому мій стиль не подобається. Але для мене головне, аби були щасливими та задоволеними люди, які живуть поруч зі мною, а все інше немає жодного значення", – каже дизайнер.

Її підтримало чимало юзерів у коментарях.

"Абсолютно! Це ваш райський куточок, тож чужа думка не має значення", "Я, наприклад, таке теж люблю", "Ви провели чудову роботу", "Не слухайте нікого, бо ваш дім прекрасний", – пишуть вони.

Дизайнер називає цей стиль "дофаміновим декором" Фото: instagram.com/the_shoestring_home Дизайнер називає цей стиль "дофаміновим декором" Фото: instagram.com/the_shoestring_home

Відео Рейчел в TikTok збирають сотні тисяч переглядів, десятки тисяч коментарів та репостів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про дизайнера інтер’єрів Луїзу з Великої Британії, якій вдалося зробити з найгіршого будинку на вулиці затишний сімейний куточок. Зараз приміщення виглядає, наче зі сторінок модних журналів.

Крім того, ми показували будинок із двома спальнями в штаті Мічиган (США), що здобув широку популярність після того, як його виставили на продаж лише за 1 долар. Останніми роками дім пустував: нині в ньому практично нічого немає, крім кількох шаф і старої сантехніки.