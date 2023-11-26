Ознака несмаку: дизайнер назвала місце, де у будинку не можна ставити ялинку

Щоб максимально використати простір оселі цього Різдва, Емілі Сіммонс запропонувала кілька хороших локацій.

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Відома дизайнерка та креативна директорка компанії Ruggable Емілі Сіммонс з Нью-Йорка (США) закликає не ставити ялинку прямо навпроти вікна, як це традиційно роблять сім’ї під впливом моди з культових різдвяних фільмів. Крім того, що це є красномовною ознакою несмаку, американка у коментарі для видання Daily Record назвала ще одну неочевидну причину для пошуку альтернативної локації.

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Емілі пояснює, що люди ставлять ялинку у вікні, бо прагнуть похизуватися своєю новорічною красунею, незвичними іграшками та ілюмінацією перед сусідами та випадковими перехожими. Однак, на думку жінки, цього слід уникати.

"Звісно, жива ялинка потребує багато сонячного світла, однак врахуйте, що його надлишок може дуже швидко висушити дерево. Крім того, заблокувати доступ до приміщення сонячних променів. Це створить темну, гнітючу та холодну атмосферу у вашій кімнаті, а це зовсім не те, що ви хочете бачити на свято", – каже вона.

Щоб максимально використати простір оселі цього Різдва, Емілі запропонувала кілька значно кращих локацій, що не закривають аж так багато денного світла.

"Поставте ялинку збоку від вікна або ближче до вікна, що не виходить на південь. Денне світло не буде засліплювати вашу ялинку, а навпаки вигідно підсвічуватиме блискучі іграшки. Це створить казкову атмосферу свята у вашому домі!" – запевняє Емілі Сіммонс.

Дизайнерка радсить ставити ялинку біля вікна, а не навпроти

Нагадаємо, раніше Фокус писав, які прикраси потрібно було повісити на ялинку, щоб Новий рік 2023 був вдалим. Експерти кажуть, що чорний водяний кролик любить кольори свого знака, а значитважливо прикрасити новорічне дерево у відтінках синього або чорного кольору. Разом з тим, потрібно уникати іграшок із зображеннями хижаків, бо це начебто може відвадити удачу.

Крім того, вчені намагалися з'ясувати, чому ялинки мають форму піраміди. Науковці запевняють, що цьому є дуже логічне пояснення.