Дослідники розповіли, яка ялинка екологічніша: штучна чи справжня

Незважаючи на те, що штучну ялинку можна використовувати багато разів, вона виготовляється з полівінілхлориду (ПВХ), який має серйозні наслідки як для навколишнього середовища, так і людей.

Готуючись прикрасити будинок і встановити ялинку, багато хто питав, що буде краще для планети: зрубати справжнє дерево чи купити пластикову ялинку для багаторазового використання, пише IFLS.

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Всі чули про те, що дерева можуть допомогти пом'якшити наслідки зміни клімату, вловлюючи вуглекислий газ і накопичуючи його у своїх гілках, коренях та голках. Новорічна ялинка нічим не відрізняється, тому її вирубка може здатися поганою ідеєю. Проте є деякі свідчення того, що використання новорічних ялинок може мати деякі екологічні вигоди порівняно зі штучними.

Жива ялинка

Новорічним ялинкам потрібно понад 10 років, щоб вирости до 1,8 м. Протягом цих років дерева служитимуть житлом для тварин та всмоктуватимуть вуглець із атмосфери. Як зазначають вчені, на кожну зрубану ялинку наступної весни висаджується від одного до трьох саджанців.

"Таким чином, кількість дерев збільшується. Вони борються зі зміною клімату і забезпечують такі життєво важливі блага для людей і природи, як чисте повітря і вода, а також місце існування для диких тварин", — пояснили дослідники.

Одним з кращих способів захисту лісів є їхнє дбайливе використання. За умови стійкого управління лісами, вони можуть виробляти відновлювані ресурси, такі як новорічні ялинки, і навіть різні вироби з деревини.

З іншого боку, існують проблеми, пов'язані з тим, як вирощуються ялинки, особливо щодо інтенсивного використання пестицидів і переміщення природних екосистем для засіву плантацій.

Якщо ви все-таки виберете живе дерево, найкраще забрати його з місцевого джерела, щоб мінімізувати викиди вуглекислого газу, пов'язані з доставкою.

Утилізація також важлива. Якщо відправити ялинку на звалище, вплив на навколишнє середовище буде вищим, оскільки дерево, що розкладається, вироблятиме метан — потужний парниковий газ, а спалювання дерева призведе до викиду в повітря вуглекислого газу та інших речовин, що забруднюють.

Найкращий спосіб утилізації — подрібнити дерево, перетворивши його на деревну стружку або мульчу.

Штучна ялинка

Затяті прихильники штучних ялинок стверджують, що вони їх використовують рік за роком. Це так, але штучні дерева мають величезний недолік — вони виготовлені з пластику.

Штучні дерева часто виготовляються із полівінілхлориду (ПВХ). Незважаючи на те, що цей матеріал еластичний, він є одним із найбільш шкідливих для навколишнього середовища з усіх видів пластмас.

Через високий вміст хлору ПВХ може спричиняти токсичні забруднення у вигляді діоксинів, які накопичуються в організмі тварин. ПВХ також дуже важко переробляти, і зрештою він потрапляє на смітник, де залишається десятиліттями.

Крім того, вуглецевий слід пластикової ялинки насправді вищий, ніж у живої. Штучна ялинка виробляє приблизно 40 кг викидів парникових газів — це більше ніж у 2 рази більше за справжнє дерево, якщо воно потрапляє на звалище, і більш ніж у 10 разів більше живого дерева, яке спалюється.

Також велика ймовірність того, що ваша штучна ялинка пройшла довгий шлях, перш ніж дісталася вашого будинку. До 80% штучних ялинок у всьому світі виробляються у Китаї. Під час транспортування або перельоту по всьому світу виділяється безліч вуглекислого газу.

Однак, якщо у вас вже є штучна ялинка, найкраще, що ви можете зробити, це не викидати її та продовжувати використовувати протягом багатьох років.