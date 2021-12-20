Исследователи рассказали, какая елка экологичнее: искусственная или настоящая

Несмотря на то, что искусственную елку можно использовать много раз, она изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), который несет серьезные последствия как для окружающей среды, так и людей.

Готовясь украсить дом и установить елку, многие задавались вопросом, что будет лучше для планеты: срубить настоящее дерево или купить пластиковую елку для многоразового использования, пишет IFLS.

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Все слышали о том, что деревья могут помочь смягчить последствия изменения климата, улавливая углекислый газ и накапливая его в своих ветвях, корнях и иголках. Новогодняя елка ничем не отличается, так что ее вырубка может показаться плохой идеей. Тем не менее, есть некоторые свидетельства того, что использование новогодних елок может иметь некоторые экологические выгоды по сравнению с искусственными.

Живая елка

Новогодним елкам требуется более 10 лет, чтобы вырасти до 1,8 м. В течение этих лет деревья будут служить жильем для животных и всасывать углерод из атмосферы. Как отмечают ученые, на каждую срубленную ель следующей весной высаживается от одного до трех саженцев.

"Таким способом, количество деревьев увеличивается. Они борются с изменением климата и обеспечивают такие жизненно важные блага для людей и природы, как чистый воздух и вода, а также среду обитания для диких животных", — объяснили исследователи.

Одним из лучших способов защиты лесов является их бережное использование. При устойчивом управлении лесами они могут производить возобновляемые ресурсы, такие как новогодние елки, а также разные изделия из древесины.

С другой стороны, существуют проблемы, связанные с тем, как выращиваются елки, особенно в том, что касается интенсивного использования пестицидов и перемещения природных экосистем для засева плантаций.

Если вы все-таки выберете живое дерево, лучше всего забрать его из местного источника, чтобы свести к минимуму выбросы углекислого газа, связанные с доставкой.

Утилизация также важна. Если отправить елку на свалку, воздействие на окружающую среду будет выше, поскольку разлагающееся дерево будет производить метан — мощный парниковый газ, а сжигание дерева приведет к выбросу в воздух углекислого газа и других загрязняющих веществ.

Лучший способ утилизации — измельчить дерево, превратив его в древесную стружку или мульчу.

Искусственная елка

Ярые приверженцы искусственных елок утверждают, что они их используют год за годом. Это так, но искусственные деревья обладают огромным недостатком - они сделаны из пластика.

Искусственные деревья часто изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ). Несмотря на то, что этот материал эластичен, он является одним из наиболее вредным для окружающей среды из всех видов пластмасс.

Из-за высокого содержания хлора ПВХ может производить токсичные загрязнения в виде диоксинов, которые накапливаются в организме животных. ПВХ также очень трудно перерабатывать, и в конечном итоге, он попадает на свалку, где остается десятилетиями.

Кроме того, углеродный след пластиковый елки на самом деле выше, чем у живой. Искусственная елка производит примерно 40 кг выбросов парниковых газов — это более чем в 2 раза больше настоящего дерева, если оно попадает на свалку, и более чем в 10 раз больше живого дерева, которое сжигается.

Также велика вероятность того, что ваша искусственная елка проделала долгий путь, прежде чем добралась до вашего дома. До 80% искусственных елок во всем мире производятся в Китае. Во время транспортировки или перелета по всему миру выделяется огромное количество углекислого газа.

Однако, если у вас уже есть искусственная елка, лучшее, что вы можете сделать, это не выбрасывать ее и продолжать использовать в течение многих лет.