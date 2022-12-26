Нові чорні кролики. Які прикраси потрібно повісити на ялинку, щоб Новий 2023 рік був вдалим

Чорний водяний кролик любить кольори свого знака, а значить можна спробувати прикрасити ялинку у відтінках синього або чорного кольору.

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2023 пройде під покровительством Чорного Водяного Кролика. Це знаменує початок четвертого із 12 циклів східного гороскопу. Кролик був четвертим звіром, який відгукнувся на заклик Будди.

А водяний він, бо у східному гороскопі поєднуються кілька циклів. Кожна з 12 тварин проходить через п'ять стихій: метал, дерево, вода, вогонь та земля. Згідно з цими циклами, рік Чорного Водяного Кролика повторюється раз на 60 років.

[ + – ] Чорний водяний кролик — символ 2023 року Фото: Getty Images

Кролик характеризується гостинністю та винахідливістю. Він любить свою сім'ю, тож Новий рік 2023 рекомендують відзначати у колі близьких.

Щасливими є колір самого кролика: чорний, всі відтінки води: синій та блакитний, а також рожевий, фіолетовий та червоний.

Червоний – це традиційний новорічний колір. Він піднімає настрій та заряджає енергією.

Прикрашаючи ялинку на Новий рік 2023. Варто пам'ятати, що Чорний водяний кролик віддає перевагу справжнім ялинкам, або соснам, так що штучну краще прибрати до наступного року.

Також потрібно уникати іграшок із зображеннями хижаків, це може відвадити удачу, адже кролику явно не до вподоби тигри, ведмеді чи лисиці.

Не потрібно чіпляти пластикові іграшки. Якщо ви не любите скляні іграшки з міркувань безпеки, то краще просто вибрати прикраси з натуральних матеріалів: фетру, дерева, тканини, паперу.

Замість мішури можна використовувати оксамитові або шовкові стрічки. До речі, саме так прикрашають ялинку у британській королівській родині. Небіжчик королева Єлизавета не любила мішуру, так що дизайн королівських ялинок зазвичай простий і елегантний: кульки, скляні фігурки, бантики і безліч вогників.

Якщо чорний колір, колір символу року здається вам занадто похмурим, поєднуйте його з іншими кольорами, доповніть золотим та сріблястим декором.

Отже, щоб залучити успіх у 2023 році, використовуйте:

натуральні матеріали;

Кольори, які подобаються Кролику, крім основних: білий, коричневий, помаранчевий, зелений;

Іграшки у формі, або із зображенням символу року;

Нові іграшки.

Не використовуйте:

Пластикові іграшки;

Штучну ялинку;

Прикраси надто яскравих кольорів;

Занадто старі та потерті іграшки;

Іграшки у формі хижаків;

Іграшки з анімалістичними мотивами.

Для декору як ялинки, так і всього приміщення, підійдуть натуральні матеріали, а також все, що блискуче, іскристе і нагадує воду. Можна використовувати яскраві кольори, у тих відтінках, що до душі Чорному водяному кролику: блакитний, фіолетовий, зелений та рожевий.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, на що варто чекати від 2023 року. Більшість астрологів упевнені, що новий рік подарує всім спокій та гармонію.

Адже рік Кролика завжди відповідає Інь – жіночому дбайливому початку. 2023 рік обіцяє бути стабільним та спокійним.