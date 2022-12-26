Черные новые кролики. Какие украшения нужно повесить на елку, чтобы Новый год 2023 был удачным

Черный водяной кролик любит цвета своего знака, а значит можно попробовать украсить елку в оттенках синего, или черном цветах.

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2023 год пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика. Это знаменует начало четвертого из 12 циклов восточного гороскопа. Кролик был четвертым зверем, который откликнулся на призыв Будды.

А водяной он, потому что в восточном гороскопе сочетаются несколько циклов. Каждое из 12 животных проходит через пять стихий: металл, дерево, вода, огонь и земля. Согласно этим циклам, год Черного Водяного Кролика повторяется раз в 60 лет.

[ + – ] Черный водяной кролик - символ 2023 года Фото: Getty Images

Кролик характеризуется гостеприимством и находчивостью. Он любит свою семью, так что Новый год 2023 рекомендуют отмечать в кругу близких.

Счастливыми цветами являются цвет самого кролика: черный, все оттенки воды: синий и голубой, а также розовый, фиолетовый и красный.

Красный – это классический новогодний цвет. Он поднимает настроение и заряжает энергией.

Украшая елку на Новый год 2023. Стоит помнить, что Черный водяной кролик предпочитает настоящие ели, или сосны, так что искусственную лучше убрать до следующего года.

Также нужно избегать игрушек с изображениями хищников, это может отвадить удачу, ведь кролику явно не по душе тигры, медведи или лисицы

Не нужно вешать пластиковые игрушки. Если стеклянные игрушки вы не любите из соображения безопасности, то лучше просто выбрать украшения из натуральных материалов: фетра, дерева, ткани, бумаги.

Вместо мишуры можно использовать бархатные, или шелковые ленты. К слову, именно так украшают елку в британской королевской семье. Покойная королева Елизавета не любила мишуру, так что дизайн королевских елок обычно прост и элегантен: шарики, стеклянные фигурки, бантики и множество огоньков.

Если черный цвет, цвет символа года кажется вам слишком мрачным, сочетайте его с другими цветами, дополните золотым и серебристым декором.

Итак, чтобы привлечь удачу в 2023 году, используйте:

Натуральные материалы;

Цвета, которые нравятся Кролику кроме основных: белый, коричневый, оранжевый, зеленый;

Игрушки в форме, или с изображением символа года;

Новые игрушки.

Не используйте:

Пластиковые игрушки;

Искусственную елку;

Украшения слишком ярких цветов;

Слишком старые и потертые игрушки;

Игрушки в форме хищников;

Игрушки с анималистичными мотивами.

Для декора как елки, так и всего помещения подойдут натуральные материалы, а также все струящееся, искрящееся и напоминающее воду. Можно использовать яркие цвета, в тех оттенках, что по душе Черному водяному кролику: голубой, фиолетовый, зеленый и розовый.

Напомним, ранее Фокус писал, чего стоит ждать от 2023 года. Большинство астрологов уверены, что новый год подарит всем спокойствие и гармонию.

Ведь год Кролика всегда соответствует Инь – женскому заботливому началу. 2023 год обещает быть стабильным и спокойным.