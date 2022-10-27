Раз в 60 лет: что нам готовит 2023-й - год Черного Водяного Кролика

2023 год — это год Черного Водяного Кролика. Последний раз такой год был в 1963 году и в следующий раз будет через 60 лет — в 2082 году. Большинство астрологов прогнозируют, что 2023-й подарит всем нам спокойствие и гармонию.

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2023 год — это год Черного Водяного Кролика. Последний раз такой год был в 1963 году и в следующий раз будет через 60 лет — в 2082 году. Большинство астрологов прогнозируют, что 2023-й подарит всем нам спокойствие и гармонию. Ведь год Кролика всегда соответствует Инь – женскому, принимающему, заботящемуся, пассивному началу. Год обещает стабильность и спокойствие, но в нем также будут серьезные возможности для важных решений.

Следует не забывать, что кролик — идеальный семьянин. Поэтому в 2023 году очень важно сосредоточится на своей семье, уделять как можно больше внимания родным людям. Заключенные в этот год браки будут успешными. Также это хорошее время для решения жилищных вопросов, приобретения недвижимости.

Что готовит Черный Кролик разным знакам Зодиака?

Кролик

Год рождения 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Это ваш год и он обещает быть успешным в работе и личной жизни. Рожденных в этот год людей ждут романтические встречи и увлекательные знакомства, которые вполне возможно перерастут в серьезные глубокие отношения.

Семейным кроликам домочадцы принесут сплошную радость, как и нынешняя работа.

Свинья

Год рождения 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Год Тигра для Свиньи был сложным. Год Черного Водяного Кролика обещает быть стабильным — в финансовом плане. Это время, когда ваша карьера пойдет стремительно вверх, возможно вы получите руководящую должность. В личной жизни могут быть перемены, но в вашей воле решать в какую сторону будут они.

Тигр

Год рождения 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

В год Черного Кролика Тиграм важно не упустить все возможности, которые возникнут в их жизни. Это касается и рабочих вопросов, и личных. Для того, чтобы не сомневаться в своих силах, повысить самооценку — лучше всего максимально много времени посвящать самообразованию, собственной физической форме и ментальному здоровью.

Змея

Год рождения 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Усилий для того, чтобы не упустить свое, Змеям придется приложить немало. Чаще всего придется находиться в роли пассивного наблюдателя и не лезть на рожон. Но если у вас получится находить компромисс и контролировать свои амбиции, то все пойдет превосходно.

Петух

Год рождения 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Эмоциональным Петухам важно сохранять спокойствие и не становиться участниками конфликтов и споров. Если это у вас получится — многие старые проблемы и задачи будут решены именно в 2023-м. Также именно в следующем году свободные Петухи имеют все шансы обрести счастливую семью.

Дракон

Год рождения 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Дл Драконов 2023 год будет непростым и очень интересным. Вам придется решить несколько важных вопросов, связанных и с карьерой, и с финансовой сферой. Также именно в этом году звезды сойдутся и вы либо встретите "своего" человека, либо станете семейной счастливой парой с нынешним партнером. Из любых испытаний в год Черного кролика Драконы выйдут победителями.

Крыса

Год рождения 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Крысам в год Черного Водяного Кролика придется много времени уделять личностному и профессиональному росту. Это время, когда нужно будет рассчитывать исключительно на себя, на свои силы. У семейных Крыс, скорее всего, будет пополнение в семействе.

Обезьяна

Год рождения 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Обезьянам гороскоп обещает удачный период, который обеспечит финансовую стабильность и карьерное развитие. Все сферы жизни пойдут в гору, а представители знака почувствуют уверенность в себе и будут полны энергии. Лишь бы не потерять в год Черного Водяного Кролика чувство меры – эту ошибку Обезьяны допускают чаще всего.

Лошадь

Год рождения 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Лошадям в год Черного Водяного кролика придется напрячься и показать всю свою силу и талант. Главное — не торопить события, не допускать внутреннюю панику. Лучше избрать спокойную тактику – плыть по течению, чтобы год Черного Водяного Кролика закончился для них наилучшим образом.

Коза

Год рождения 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

У Коз следующий год будет успешным, прежде всего, в карьере. Впрочем, остальные сферы жизни тоже пойдут в гору. Важно соблюдать баланс между работой и отдыхом, больше времени уделять родным и близким.

Бык

Год рождения 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Удачный период, чтобы начать собственное дело, дать старт новому проекту. Но важно не распылять силы на другорядные задачи, сосредоточиться на одном важном векторе. Денежное состояние в этом году существенно улучшится.

Собака

Год рождения 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Год, когда важно создавать семейный уют, подумать о рождении детей. Спокойное размеренное время для воплощения всех заранее запланированных задач. Награда за старания, приложенные в минувшие годы, не заставит себя долго ждать.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ