Раз на 60 років: що нам готує 2023 рік Чорного Водяного Кролика

2023 — це рік Чорного Водяного Кролика. Востаннє такий рік був у 1963 році і наступного разу буде через 60 років — у 2082 році. Більшість астрологів прогнозують, що 2023 подарує всім нам спокій та гармонію.

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2023 — це рік Чорного Водяного Кролика. Востаннє такий рік був у 1963 році і наступного разу буде через 60 років — у 2082 році. Більшість астрологів прогнозують, що 2023 подарує всім нам спокій та гармонію. Адже рік Кролика завжди відповідає Їнь — жіночому, що приймає, піклується, пасивному початку. Рік обіцяє стабільність та спокій, але у ньому також будуть серйозні можливості для важливих рішень.

Слід пам'ятати, що кролик — ідеальний сім'янин. Тому у 2023 році дуже важливо зосередитися на своїй родині, приділяти якнайбільше уваги рідним людям. Одружені цього року шлюби будуть успішними. Також це добрий час для розв'язання житлових питань, придбання нерухомості.

Що готує Чорний Кролик різним знакам Зодіаку?

Кролик

Рік народження 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Це ваш рік і він обіцяє бути успішним у роботі та особистому житті. Народжених цього року на людей чекають романтичні зустрічі та захоплюючі знайомства, які цілком можливо переростуть у серйозні глибокі стосунки.

Сімейним кроликам домочадці дадуть суцільну радість, як і нинішня робота.

Свиня

Рік народження 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Рік Тигра для Свині був складним. Рік Чорного Водяного Кролика обіцяє бути стабільним у фінансовому плані. Це час, коли ваша кар'єра піде стрімко вгору, можливо, ви отримаєте керівну посаду. В особистому житті можуть бути зміни, але у вашій волі вирішувати, в який бік вони будуть.

Тигр

Рік народження 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

У рік Чорного Кролика Тиграм важливо не прогаяти всі можливості, які виникнуть у їхньому житті. Це стосується і робочих питань, й особистих. Для того, щоб не сумніватися у своїх силах, підвищити самооцінку — найкраще максимально багато часу присвячувати самоосвіті, власній фізичній формі та ментальному здоров'ю.

Змія

Рік народження 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Зусиль для того, щоб не прогавити своє, Зміям доведеться докласти чимало. Найчастіше доведеться перебувати в ролі пасивного спостерігача і не лізти на рожен. Але якщо вам вдасться знаходити компроміс і контролювати свої амбіції, то все піде чудово.

Півень

Рік народження 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Емоційним Півням важливо зберігати спокій і ставати учасниками конфліктів і суперечок. Якщо це у вас вийде — багато старих проблем і завдань буде вирішено саме 2023. Також саме наступного року вільні Півні можуть отримати щасливу родину.

Дракон

Рік народження 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Для Драконів 2023 буде непростим і дуже цікавим. Вам доведеться розв'язати кілька важливих питань, пов'язаних як з кар'єрою, так і з фінансовою сферою. Також саме цього року зірки зійдуться і ви або зустрінете "свою" людину, або станете сімейною щасливою парою з нинішнім партнером. З будь-яких випробувань у рік Чорного кролика Дракони вийдуть переможцями.

Пацюк

Рік народження 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Пацюкам на рік Чорного Водяного Кролика доведеться багато часу приділяти особистісному та професійному зростанню. Це час, коли треба буде розраховувати винятково на себе, на свої сили. У сімейних щурів, найімовірніше, буде поповнення в сімействі.

Мавпа

Рік народження 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Мавпам гороскоп обіцяє вдалий період, який забезпечить фінансову стабільність та кар'єрний розвиток. Усі сфери життя підуть угору, а представники знака відчують впевненість у собі та будуть сповнені енергії. Аби не втратити на рік Чорного Водяного Кролика почуття міри — цю помилку Мавпи роблять найчастіше.

Кінь

Рік народження 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Коням у рік Чорного Водяного кролика доведеться напружитись і показати всю свою силу та талант. Головне — не квапити події, не допускати внутрішню паніку. Краще обрати спокійну тактику — плисти за течією, щоб рік Чорного Водяного Кролика закінчився для них якнайкраще.

Коза

Рік народження 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

У Кіз наступний рік буде успішним насамперед у кар'єрі. Втім, решта сфер життя теж піде в гору. Важливо дотримуватися балансу між роботою та відпочинком, більше часу приділяти рідним та близьким.

Бик

Рік народження 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Вдалий період, щоб розпочати власну справу, дати старт новому проєкту. Але важливо не розпорошувати сили на інші завдання, зосередитися на одному важливому векторі. Грошовий стан цього року суттєво покращиться.

Собака

Рік народження 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Рік, коли важливо створювати сімейний затишок, подумати про народження дітей. Спокійний розмірений час реалізації всіх заздалегідь запланованих завдань. Нагорода за старання, прикладені в минулі роки, не забариться.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ