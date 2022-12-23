Різдвяне диво. Вчені розповіли, як ялинки розвинули свою чудову пірамідальну форму

Напередодні новорічних свят вчені випустили чергове різдвяне дослідження.

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Одним із головних атрибутів різдвяних та новорічних свят є зелена пухнаста ялинка, яка додає свою родзинку в домашній затишок. Напередодні Різдва вчені вирішили відкрити завісу ще трохи і розповіли, як і чому ялинки розвинули свої чарівні пірамідальні форми, пише Earth Sky.

Дослідники припускають, що людям було б приємно дізнатися трохи більше про вічнозелені різдвяні дерева. До вічнозелених відносяться такі дерева, як ялинки, сосни та ялиці, разом відомі як хвойні. Цікаво, що до цього сімейства входять як найменші, так і найвищі дерева в усьому світі — загалом їх налічується понад 500 видів.

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Відмінною особливістю хвойних дерев є їхнє листя. Ці дерева не мають широке і плоске листя, зазвичай їх "листки" голчасті або лускаті. Вчені зазначають, що така форма насправді є перевагою — часто представники цього сімейства ростуть у кліматі, для якого характерні абразивні кристали льоду, що дмуть.

Однак найцікавішим, на думку дослідників, є питання — чому вони мають форму піраміди: насправді цьому є дуже логічне пояснення — як правило, хвойні дерева ростуть у різних куточках світу, крім Антарктиди. Однак найчастіше вони зустрічаються в місцях із суворими зимами — вчені вважають, що дерева розвинули свою форму, щоб мати змогу протистояти стихії та навалу важкого мокрого снігу.

Як правило, хвойні дерева мають неглибоке коріння. Тобто у них немає довгого міцного коріння, яке б дозволило їм утриматися при сильних поривах вітру. Саме тому хвойні розвинули пірамідальну форму — виходить, що це їхній спосіб утримувати себе у вертикальному положенні.

Однак, навіть це ще не все. Дослідники виявили, що їхня форма допомагає хвойним деревам отримувати більше світла в регіонах, де світловий день може бути занадто коротким. Все дуже просто – верхні гілки не затіняють нижні, вони ярусні з відкритими ділянками між шарами. Все це допомагає проходити вітру, а дерево отримує достатньо світла, особливо коли сонячне світло падає під низьким кутом, як це не рідко буває в зимові місяці.

Дослідники наголошують, що пірамідальна форма різдвяної ялинки насправді життєво необхідна дереву — вона допомагає йому процвітати у вітряних та снігових умовах, а також допомагає нижнім гілкам отримувати необхідну кількість сонячного світла.

Раніше Фокус писав про ще одне різдвяне дослідження вчених, в якому вони пояснили, чому світиться оленя Рудольфа і як Грінч вкрав Різдво.