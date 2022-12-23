Рождественское чудо. Ученые рассказали, как елки развили свою восхитительную пирамидальную форму

В преддверии новогодних праздников ученые выпустили очередное рождественское исследование.

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Одним из главных атрибутов рождественских и новогодних праздников является зеленая пушистая ель, которая добавляет свою изюминку к домашнему уюту. В канун Рождества ученые решили приоткрыть завесу еще немного и рассказали, как и почему рождественские ели развили свои очаровательные пирамидальные формы, пишет Earth Sky.

Исследователи предполагают, что людям было бы приятно узнать немного больше о вечнозеленых рождественских деревьях. К вечнозеленым относятся такие деревья, как ели, сосны и пихты, в совокупности известные как хвойные. Любопытно, что к этому семейству относятся, как самые маленькие, так и самые высокие деревья во всем мире — в общей сложности их насчитывается больше 500 видов.

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Отличительной особенностью хвойных деревьев являются их листья. Эти деревья не обладают широкими и плоскими листьями, а обычно их "листики" игольчатые или чешуйчатые. Ученые отмечают, что такая форма на самом деле является преимуществом — часто представители этого семейства растут в климате, для которого характерны абразивные, дующие кристаллы льда.

Однако самым интересным, по мнению исследователей, является вопрос — почему они имеют форму пирамиды: На самом деле этому есть весьма логичное объяснение — как правило, хвойные деревья растут в разных уголка мира, кроме Антарктиды. Однако чаще всего они встречаются в местах с суровыми зимами — ученые полагают, что деревья развили свою форму, чтобы иметь возможность противостоять стихии и навале тяжелого мокрого снега.

Как правило, хвойные деревья обладают неглубокими корнями. То есть у них нет длинных крепких корней, которые бы позволили им удержаться при сильных порывах ветра. Именно поэтому хвойные развили пирамидальную форму — выходит, что это их способ удерживать себя в вертикальном положении.

Однако даже это еще не все. Исследователи обнаружили, что их форма помогает хвойным деревьям получать больше света в регионах, где световой день может быть слишком коротким. Все очень просто — верхние ветви не затеняют нижние, они ярусные с открытыми участками между слоями. Все это помогает проходить ветру, а дерево получает достаточное количество света, особенно когда солнечный свет падает под низким углом, как это не редко бывает в зимние месяцы.

Исследователи подчеркивают, что пирамидальная форма рождественской ели на самом деле жизненно необходима дереву — она помогает ему процветать в ветреных и снежных условиях, а также помогает нижним ветвям получать необходимое количество солнечного света.

Ранее Фокус писал об еще одном рождественском исследовании ученых, в котором они объяснили, почему светится ос оленя Рудольфа и как Гринч украл Рождество.