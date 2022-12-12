Вовсе не сказки. Ученые объяснили, почему светился нос Рудольфа и как Гринч украл Рождество

Исследователи считают, что рождественские истории могут быть менее сказочными, чем мы могли бы предположить.

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Рождество, пожалуй — самое волшебное время года. Романтика этого праздника многих вдохновила на создание сказок, которые уже полюбились жителям разных уголков мира, пишет Daily Mail.

Чего только стоит "Рождественская песнь" Чарльза Диккенса и история о северном олене с горящим носом Рудольфе, или история печально известного Гринча , который украл Рождество и чье сердце увеличилось втрое. Ученые из Университета Джона Хопкинса в Мэриленде провели свое рождественское исследования и объяснили, что эти рождественские истории могут быть менее сказочными, чем мы могли бы предположить.

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[ + – ] Впервые история северного оленя Рудольфа, родившегося с ярко-красным носом, была напечатана еще в 1939 году Фото: Universal Television

Светящийся нос Рудольфа и наука

Впервые история северного оленя Рудольфа, родившегося с ярко-красным носом, была напечатана еще в 1939 году. Рассказ является классической рождественской сказкой: сверстники издевались над необычным маленьким оленем, пока в один канун Рождества Санта не выбрал его, чтобы управлять своими санями. В результате нос Рудольфа освещал дорогу, пока Санта доставлял подарки детям. Это сделало его популярным среди других северных оленей, а также детей в разных уголках мира.

Однако мог ли на самом деле существовать столь необычный олень? Доктор Стив Фарбер полагает, что вполне себе мог!

Настоящие северные олени обитают в районах арктической тундры и обладают светло-розовыми носами, которые, как правило, полностью покрыты коричневым или белым пухом. Их носы состоя из хрящей и костей, но имеет особенно большую площадь внутренней поверхности, а потому способен эффективно нагревать поступающий холодный воздух.

Кровеносные сосуды расположены плотно и обильно снабжают нос красными кровяными тельцами, тем самым защищая его от обмерзания и регулируя температуру мозга. В результате это может привести к розоватому оттенку носа оленя.

В действительности науке неизвестно ни оного задокументированного свидетельства светящегося носа у оленя, впрочем, это вовсе не исключено. По словам Фарбера, "ключом" с особенному носу Рудольфа должно стать знание того, что на планете существует множество животных с биолюминесцентными или флуоресцентными частями — например, кораллы, медузы, светлячки Северной Америки и даже мухи.

Биолюминесцентные клетки производят два химических вещества: молекулу люцефирин и фермент люцифераза. Фермент катализирует реакцию на молекулу в результате чего и получается яркая вспышка, которая длится до 100 миллисекунд. В этот период времени морские существа становятся биолюминесцентными, однако в мире существует лишь одно наземное существо, излучающее подобный красный свет — железнодорожный червь.

У этого червя люминесцентные органы по всему телу, которые излучают разные цвета. Однако лишь два из них излучают красный цвет в его голове. В итоге Фарбер пришел к выводу, чтобы если бы при рождении у Рудольфа произошла генетическая мутация, клетки его носа теоретически вполне могли бы производить ту же форму молекул люциферина и люциферазы, что и в голове железнодорожного червя, а значит он мог бы светиться красным цветом!

[ + – ] Чарльз Диккенс написал "Рождественскую песнь" в 1843 году Фото: Walt Disney Pictures/Jim Henson Production

Скрудж и путешествия во времени

Чарльз Диккенс написал "Рождественскую песнь" в 1843 году, в ней он рассказал историю Эбенизера Скруджа — пожилого скряги, живущего в викторианском Лондоне. Его посещают призраки прошлого, настоящего и будущего Рождества, которые показывают ему последствия его действий с помощью путешествий в то или иное время.

Отметим, что идея путешествий во времени не нова и очаровывала ученых в течение сотен лет, но, похоже, никому так и не удалось создать иллюзорную машину времени. Однако, по словам физика доктора Ибрагима Баха, путешествие в будущее возможно, необходимо лишь быть очень быстрым.

Теория Баха основана на специальной теории относительности Энштейна, в которой говорится, что для того, чтобы двигаться вперед во времени, необходимо достичь скорости близкой к скорости света. Когда объект приближается к этим скоростям. Время замедляется, но лишь для него одного. Например, у людей, летящих над Атлантикой, время течет немного медленнее, чем у люде на земле.

А вот с возвращением в прошлое не все так просто, чтобы это сделать, по словам Баха, человеку необходимо понять, как сделать петлю в пространстве-времени. Эйнштейн считал, что сила гравитации описывается как искривление или деформация пространства-времени. То есть, чем больше массы мы втиснем в область пространства, тем сильнее будет искривление пространства-времени и тем медленнее будут идти ближайшие часы.

Если удастся сжать достаточную массу, пространство-время исказится настолько, что даже свет не сможет избежать его гравитационного притяжения и образуется черная дыра. На краю черной дыры ваши часы будут бесконечно медленны в сравнении с теми, кто находится от нее далеко. Теоретически при достаточной гравитации искривление пространства-времени может образовать петлю — червоточину, необходимую для путешествия в прошлое.

Однако основная проблема использования червоточин для путешествий в пространстве и времени заключается в том, что они не стабильны по своей природе. Теоретически и эту проблему можно было бы решить, однако большинство физиков все же считают, что это невозможно в реальности.

[ + – ] Книга "Как Гринч украл Рождество" вышла в 1957 году Фото: Visual Arts

Гринч и его увеличенное втрое сердце

Книга "Как Гринч украл Рождество" вышла в 1957 году и рассказывает историю сварливого существа по имени Гринч с сердцем, "на два размера меньше" обычного.

Гринч крадет подарки и рождественские украшения в близлежащих деревень в канун Рождества, чтобы отменить праздник. Все награбленные сокровища он тянет на вершину горы, чтобы на рассвете сбросить их в пропасть. Однако с восходом солнца происходит нечто странное — Гринч не слышит плача из деревни и понимает, что Рождество — это нечто большее, чем просто украшения и подарки. В результате его сердце увеличивается "на три размера" и он возвращает все награбленное жителям деревни.

По словам кардиолога доктора Дэвиса Касса, увеличенное сердце легко объяснить с точки зрения науки — например, оно может быть признаком сердечной недостаточности. Так как орган работает очень усердно, перекачивая кровь, он может увеличиться в размерах.

Кроме того, это может быть результатом разрыва клапана. По словам Касса, пациенты с сердечной недостаточностью часто имеют очень большие сердца, а также чувствуют себя слабыми и страдают одышкой. Вряд ли в такой ситуации кто-то может чувствовать себя счастливым и уж тем более хочет дарить подарки.

Согласно другой теории Касса, Гринч на самом деле может быть от части питоном — их сердца могут становиться больше, чтобы помочь им переварить пищу. Так, в 2005 году ученые из Калифорнийского университета в Ирвине обнаружили, что у бирманских питонов масса сердечной мышцы способна увеличиваться на 40% в течение двух суток после кормления. Так, что вполне возможно, что Гринч попросту был "змееподобным парнем".

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