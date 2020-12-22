Вифлеемская звезда: рождественское чудо или астрономическое явление

Исследователи выдвинули несколько теорий о том, чем могла быть так называемая "Вифлеемская звезда" с научной точки зрения.

Как гласит хорошо известная история из Евангелие от Матфея, около 2 тыс. лет назад трое волхвов или мудрецов последовали за Вифлеемской звездой в Иерусалим. Посоветовавшись с царем Иудеи Иродом, мудрецы нашли новорожденного Иисуса в маленьком городке Вифлееме. Трудно сказать, действительно ли история правдива, но если бы это действительно произошло, то какой бы была Вифлеемская звезда?

Над этим вопросом уже не один год размышляют исследователи, не только с религиозной или исторической точки зрения, но и с научной, пишет Live Science. Было выдвинуто множество теорий, от астрономического события до астрологического гороскопа, но благодаря современной астрологии ученые все ближе подходят к разгадке.

"Если история из Нового Завета является историческим описанием и требует исторического объяснения. То астрономы хотят получить астрономические объяснения", – говорит профессор физики и астрономии из Университета Вандербильта Дэвид Вайнтрауб.

Не комета, и не сверхновая

Ученые знают, что комета Галлея была видна в небе в 11 г до н.э. Однако, когда волхвы двигались к Иерусалиму и дальше к Вифлеему они не могли идти за кометой, так как ее положение изменилось бы при вращении Земли. Волхвы просто не смогли бы идти в одном направлении, следуя за кометой в небе. Более того, в древнем мире кометы часто считались дурным предзнаменованием.

"Это всего лишь красивая картинка для рождественских открыток с яркой кометой, но в те дни кометы в небе обычно были предвестниками надвигающейся катастрофы", – говорит профессор теоретической астрофизики и космологии в Университете Нотр-Дам Грант Мэтьюз.

Также можно исключить новые и сверхновые звезды. Появление каждой из них оставило бы следы, как в космосе, так и на Земле, но ничего подобного обнаружено не было.

[ + – ] Комета Галлея в 1986 году, снятая астрофотографом Виктором Рогусом. Фото: Victor Rogus

Более того, если бы волхвы последовали за одним из этих явлений, они снова ходили бы по кругу.

"Вы не можете следовать за звездой от Багдада до Иерусалима и Вифлеема. Звезды этого не делают. Они восходят и заходят, но не сидят неподвижно на небе", – отмечает Вайнтрауб.

Другие теории предполагают наличие сверхновой в галактике Андромеды. Несмотря на то, что галактику можно увидеть невооруженным глазом, взорвавшуюся в ней звезду рассмотреть было бы невозможно.

"Звезда" могла означать целое звездное небо

Во-первых, волхвы делали свою астрологическую интерпретацию неба. Тот факт, что им было необходимо спросить дорогу у Ирода, говорит о том, что к цели их привел не только яркий объект в небе.

В то время широко использовалась астрология, и с учетом того, что волхвы пришли из Вавилона, вполне вероятно, что они были астрологами. Из-за особого расположения планет и звезд они могли прочитать скрытый смысл, который привел их к царю Ироду. Например, положение Юпитера можно иметь большое значение, поскольку астрология связывает планету с королевской властью. Луна в зодиакальном созвездии Овна проходила мимо Юпитера 17 апреля 6 г до н.э и могла возвестить о рождении Христа.

"Современные астрономы не верят в астрологию, но "современные" здесь ключевой фактор. Важно то, что люди думали 2 тыс. лет назад. В то время астрология имела большое значение. Наиболее разумным объяснением Вифлеемской звезды было астрологическим", – говорит Вайнтрауб.

Или "звезда" могла быть слиянием нескольких

Другое, более астрономическое объяснение состоит в том, что в небе произошло слияние между планетами и звездами. Слияние происходит, когда два или более небесных тел встречаются в ночном небе, если смотреть с Земли. Эти явления могут быть видны каждую ночь в одном и том же месте в течение нескольких дней или недель. Если бы мудрецы следовали за таким явлением, то они бы смогли идти в одном направлении, а не ходить по кругу.

Астроном Майкл Мольнар предположил, что теория слияния может оказаться верной, так как подобное явление действительно происходило.

Наиболее многообещающим является слияние Юпитера, Сатурна, Луны и Солнца в созвездии Овна 17 апреля 6 г. до н.э. Событие соответствует истории по нескольким причинам. Во-первых, слияние происходило в ранние утренние часы, что согласуется с описанием в Евангелия. В Библии Вифлеемская звезда описывалась как восходящая утренняя звезда.

Волхвы потеряли из виду звезду, прежде чем увидели, как она остановилась на том месте, где в хлеву лежал младенец Иисус. Это могло быть результатом ретроградного движения Юпитера, что создает впечатление будто бы планета меняет направление в ночном небе, когда орбита Земли обгоняет Юпитер.

"Обычно планеты движутся на восток, если вы следуете за ними по небу. Но когда они начинают ретроградное движение, они поворачиваются и идут на запад", – отмечает Мэтьюз.

В это же время происходило еще два слияния. Одно из них – встреча Юпитера, Венеры и звезды Регул в созвездии Льва 17 июня 2 г. до н.э. Без помощи телескопа две планеты выглядели бы как одна "звезда", которая ярче Венеры и Юпитера по отдельности.

Другое слияние произошло в 6 г. до н.э. между Юпитером, Сатурном и Марсом в созвездии Рыб. Но ни одно из этих двух слияний полностью не соответствовало описанию в Новом Завете также точно, как слияние произошедшее 17 апреля 6 г до н.э.

Тайна все еще не раскрыта

Несмотря на то, что ученые выдвинули такое количество теорий, возможно, им никогда не удастся узнать, что такое Вифлеемская звезда. Но этот вопрос, поднимается из года в год, и он будет вызывать интерес как астрономов, так и историков еще долгие годы

"Ничто в науке никогда не бывает полностью изведанным, равно как и в истории. Возможно, мы никогда не узнаем, была ли Вифлеемская звезда слиянием, астрологическим событием или басней для продвижения христианства. Возможно, это было просто чудо", – подытожил Мэтьюз.