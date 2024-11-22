Апельсиновые корки и распылитель с водой: как защитить елку от кошки

Несколько простых лайфхаков помогут защитить новогоднее дерево и любимые игрушки перед Новым годом.

Скоро Рождество и Новый год, и не за горами наряжание елки. Домашние животные, особенно кошки, чрезвычайно чувствительны к новым объектам дома. Они точно заинтересуются блестящими украшениями, новыми запахами и большим количеством аксессуаров. Однако кот может перевернуть елку и разбить игрушки, подвергнув себя опасности. CNN делится некоторыми секретами, как уберечься от неприятностей.

Как уберечь новогоднюю елку от кота

Перед тем, как начать украшать елку, следует закрепить дерево. Для этого на стене позади нее следует прикрепить несколько крючков и с помощью ниток следует привязать к ним елку. Если все сделано правильно, это должно удерживать ее в вертикальном положении даже при "нападениях" кота.

Кошки ненавидят цитрусовые, поэтому простой способ отвадить их от рождественской елки — разбросать несколько кусочков кожуры апельсина или лимона вокруг основания дерева. Сильный запах отпугнет кота.

Также на кошку подействуют разнообразные ароматизаторы. Можно покрыть гирлянды цитронеллой — так животные не перегрызут шнуры питания. Разнообразные спреи будут держать их от новогодних предметов.

Кроме этого, стоит также защитить украшения. Во-первых, можно приобрести менее хрупкие пластиковые игрушки. Во-вторых, можно более дешевые разместить внизу, а дорогие и дорогостоящие — сверху елки. Можно необычным образом защитить украшения.

Игрушки можно не просто повесить, а привязать к веткам елки. Это может занять больше времени, однако оно будет того стоить.

Многие рекомендуют добавлять добавки в воду для полива елки, чтобы она оставалась свежей. Однако большинство предлагаемых добавок могут быть очень вредными для домашних животных, если их проглотить. Поэтому следует проверять, не попала ли вода для полива новогоднего дерева в миску кота и держать питомца подальше во время поливания новогоднего дерева.

Также можно держать поблизости елки бутылочку с распылителем с водой. Если кошка будет возиться с елкой, небольшого количества воды должно быть достаточно, чтобы отпугнуть кошку.

Ранее Фокус писал, что в Киеве до 6 декабря на Софийской площади установят главную елку страны. Дерево будет снежно-белое с небесно-голубыми гирляндами. А вот расходы из бюджетных средств на организацию и обустройство новогодних локаций не предусмотрены.