Будут ли в Киеве ярмарки и фудкорты к Новому году и Рождеству: в КГГА ответили

Все работы по обустройству елки будут выполнены исключительно за счет меценатов. В КГГА заявили, что уже разработан соответствующий дизайн-проект, однако массовых мероприятий в столице не будет.

В этом году в Киеве не предусмотрены расходы из бюджетных средств на организацию и обустройство новогодних локаций. Однако елка на Софийской площади может появиться благодаря инициативе меценатов. Об этом говорится в сообщении на официальном портале Киева в среду, 13 ноября.

"В столице не предусмотрено никаких массовых празднований, таких как ярмарки, фудкорты и аттракционы на главных площадях. Однако, чтобы не оставлять киевлян, особенно детей, без праздничного настроения, возможно обустройство новогодней елки на Софийской площади за счет меценатов, как и в прошлые годы", — заявили в КГГА.

В город обратилась компания ООО "Глобал-Декор" с предложением установить и обслуживать главную новогоднюю елку за свой счет. А также украсить ее декором, который уже есть в распоряжении, а также взять на себя все расходы, связанные с созданием праздничной атмосферы.

Решение по обустройству елки должен принять Совет обороны города Киева. В КГГА напомнили, что в условиях военного положения, в соответствии с законодательством, в столице массовых мероприятий не будет. Однако меценаты стремятся поддержать праздничный дух киевлян, особенно детей, создав новогоднюю атмосферу на Софийской площади.

Напомним, 11 ноября организатор новогодних праздников и президент компании Folk Игорь Добруцкий сообщил, что в Киеве на Софийской площади установят главную елку страны.

В то же время местные жители Ивано-Франковска возмутились из-за решения установить елку в городе. Люди считают, что средства лучше направить на ремонт коммунальных учреждений или помощь ВСУ. Мэр Руслан Марцинкив считает, что елку будут устанавливать ради детей.