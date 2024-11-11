В Ивано-Франковске установят рождественскую елку: почему возмутились люди и что ответил мэр
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив решил устроить детям рождественские праздники и установить елку. Заявление городского головы не понравилось горожанам, которым нужны ремонты и отопление, а не лишние празднования.
В Ивано-Франковске планируют установить рождественскую елку в честь рождественских и новогодних праздников. Городской голова Руслан Марцинкив объяснил, что елка будет радовать детей не на центральной площади города, а ее перенесут в другое место, к озеру. Под заметкой мэра появились комментарии, в которых писали о том, что этого не нужно делать. Один из аргументов — напрасная трата средств, которыми можно было бы помочь бойцам ВСУ. Марцинкив в заметке на странице Facebook объяснил, какую сумму мэрия потратит на установку елки в 2024 году.
Марцинкив сообщил горожанам, что елку будут устанавливать ради детей, которым стоило бы сделать праздник. Рождественское дерево — искусственное, которое мэрия приобрела ранее. О дате открытия мэр пообещал сообщить позже. Место установки — площадка возле городского озера, уточнил чиновник.
"Елка будет. Дети заслуживают рождественское чудо. А мы, взрослые, должны этому способствовать", — написал мэр.
Скандал в Ивано-Франковске — какие проблемы с елкой
Под заметкой городского головы появилось более сотни комментариев. Мнение комментаторов разделилось. Часть корреспондентов интересовалась, сколько же будет стоить рождественское развлечение и не лучше было бы деньги направить на ремонт перинатального центра или окон. Также высказывалось мнение, что для своего ребенка родители могут устроить праздник самостоятельно.
Другие корреспонденты отмечали, что деньги лучше было бы потратить на помощь защитникам. Кроме того, писали, что празднования неуместны в момент, когда люди гибнут, а семьи теряют близких. Также людей беспокоило отопление: они писали, что мэрии стоило бы заняться теплом в домах.
С другой стороны, некоторые комментаторы поддерживали идею Марцинкива и писали, что и детям, и взрослым, и бойцам нужен праздник.
Мэр Ивано-Франковска ответил на упреки относительно расходов на елку. Мэр подчеркнул, что елку и украшения покупать не будут, поскольку все эти вещи уже есть. По его словам, максимальные расходы — это 5 тыс. грн. На упреки относительно отопления он попросил адрес проблемного дома (две недели назад мэр заявил, что батареи будут включать с 22 октября, написало "Суспільне").
Из дискуссии под постом Марцинкива обьяснили, почему перенесли место елки. В центре города — площадь, на которой чествуют павших бойцов, поэтому праздник будет в другой локации. Тем временем в центре — импровизированная елка с поделками детей, сообщил мэр.
Отметим, в январе 2022 года Фокус рассказал о стоимости рождественских елок, которые устанавливались в областных центрах до полномасштабного вторжения. Как тогда выяснили расследователи, елка в Ивано-Франковске — искусственная, ее купили в 2017 году за 590 тыс. грн. Тогда же местные власти купили гирлянды и арки.
Тем временем "РБК-Украина" со ссылкой на источники в КГГА рассказали о планах Киевской мэрии относительно новогодних празднований. Пока не известно, будет ли елка на Софиевской площади, а тематические мероприятия планируют провести в закрытых пространствах с минимальными анонсами: причина таких решений — возможные атаки ВС РФ.
Напоминаем, 8 ноября российский милитарный блогер предположил, что Кремль якобы отменил ракетные удары по Украине, готовясь шантажировать для переговоров. 11 ноября ВС РФ подняли в небо бомбардировщики Ту-95 и МиГ-31: пусков не было, произошла фальш-атака, объяснили аналитики.