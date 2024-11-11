В Ивано-Франковске установят рождественскую елку: почему возмутились люди и что ответил мэр

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив решил устроить детям рождественские праздники и установить елку. Заявление городского головы не понравилось горожанам, которым нужны ремонты и отопление, а не лишние празднования.

В Ивано-Франковске планируют установить рождественскую елку в честь рождественских и новогодних праздников. Городской голова Руслан Марцинкив объяснил, что елка будет радовать детей не на центральной площади города, а ее перенесут в другое место, к озеру. Под заметкой мэра появились комментарии, в которых писали о том, что этого не нужно делать. Один из аргументов — напрасная трата средств, которыми можно было бы помочь бойцам ВСУ. Марцинкив в заметке на странице Facebook объяснил, какую сумму мэрия потратит на установку елки в 2024 году.

Марцинкив сообщил горожанам, что елку будут устанавливать ради детей, которым стоило бы сделать праздник. Рождественское дерево — искусственное, которое мэрия приобрела ранее. О дате открытия мэр пообещал сообщить позже. Место установки — площадка возле городского озера, уточнил чиновник.

"Елка будет. Дети заслуживают рождественское чудо. А мы, взрослые, должны этому способствовать", — написал мэр.

Скандал в Ивано-Франковске — какие проблемы с елкой

Под заметкой городского головы появилось более сотни комментариев. Мнение комментаторов разделилось. Часть корреспондентов интересовалась, сколько же будет стоить рождественское развлечение и не лучше было бы деньги направить на ремонт перинатального центра или окон. Также высказывалось мнение, что для своего ребенка родители могут устроить праздник самостоятельно.

Скандал в Ивано-Франковске — обвинения относительно елки 2024-2025 Фото: Скриншот

Другие корреспонденты отмечали, что деньги лучше было бы потратить на помощь защитникам. Кроме того, писали, что празднования неуместны в момент, когда люди гибнут, а семьи теряют близких. Также людей беспокоило отопление: они писали, что мэрии стоило бы заняться теплом в домах.

С другой стороны, некоторые комментаторы поддерживали идею Марцинкива и писали, что и детям, и взрослым, и бойцам нужен праздник.

Скандал в Ивано-Франковске — поддержка идеи елки 2024-2025 Фото: Скриншот

Мэр Ивано-Франковска ответил на упреки относительно расходов на елку. Мэр подчеркнул, что елку и украшения покупать не будут, поскольку все эти вещи уже есть. По его словам, максимальные расходы — это 5 тыс. грн. На упреки относительно отопления он попросил адрес проблемного дома (две недели назад мэр заявил, что батареи будут включать с 22 октября, написало "Суспільне").

Скандал в Ивано-Франковске — мэр Марцинкив о елке 2024-2025 Фото: Скриншот

Из дискуссии под постом Марцинкива обьяснили, почему перенесли место елки. В центре города — площадь, на которой чествуют павших бойцов, поэтому праздник будет в другой локации. Тем временем в центре — импровизированная елка с поделками детей, сообщил мэр.

Отметим, в январе 2022 года Фокус рассказал о стоимости рождественских елок, которые устанавливались в областных центрах до полномасштабного вторжения. Как тогда выяснили расследователи, елка в Ивано-Франковске — искусственная, ее купили в 2017 году за 590 тыс. грн. Тогда же местные власти купили гирлянды и арки.

Тем временем "РБК-Украина" со ссылкой на источники в КГГА рассказали о планах Киевской мэрии относительно новогодних празднований. Пока не известно, будет ли елка на Софиевской площади, а тематические мероприятия планируют провести в закрытых пространствах с минимальными анонсами: причина таких решений — возможные атаки ВС РФ.

Напоминаем, 8 ноября российский милитарный блогер предположил, что Кремль якобы отменил ракетные удары по Украине, готовясь шантажировать для переговоров. 11 ноября ВС РФ подняли в небо бомбардировщики Ту-95 и МиГ-31: пусков не было, произошла фальш-атака, объяснили аналитики.