В Івано-Франківську встановлять різдвяну ялинку: чому обурились люди і що відповів мер

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вирішив влаштувати дітям різдвяні свята та встановити ялинку. Заява міського голови не сподобалась містянам, яким потрібні ремонти та опалення, а не зайві святкування.

В Івано-Франківську планують встановити різдвяну ялинку на честь різдвяних та новорічних свят. Міський голова Руслан Марцінків пояснив, що ялинка тішитиме дітей не на центральній площі міста, а її перенесуть в інше місце, до озера. Під дописом мера з'явились коментарі, в яких писали про те, що цього не потрібно робити. Один з аргументів — марне витрачання коштів, якими можна було б допомогти бійцям ЗСУ. Марцінків у дописі на сторінці Facebook пояснив, яку суму мерія витратить на встановлення ялинки у 2024 році.

Марцінків повідомив містянам, що ялинку будуть встановлювати заради дітей, яким варто було б зробити свято. Різдвяне дерево — штучне, яке мерія придбала раніше. Про дату відкриття мер пообіцяв повідомити пізніше. Місце встановлення — майданчик біля міського озера, уточнив чиновник.

"Ялинка буде. Діти заслуговують на різдвяне диво. А ми, дорослі, маємо цьому сприяти", — написав мер.

Скандал в Івано-Франківську — які проблеми з ялинкою

Під дописом міського голови з'явилось більше сотні коментарів. Думка коментаторів розділилась. Частина дописувачів цікавилась, скільки ж коштуватиме різдвяна розвага і чи не краще було б гроші направити на ремонт перинатального центру чи вікон. Також висловлювалась думка, що для своїх дітей батьки можуть влаштувати свято самостійно і власним коштом.

Скандал в Івано-Франківську - звинувачення щодо ялинки 2024-2025 Фото: Скриншот

Інші дописувачі наголошували, що гроші краще було б витратити на допомогу захисникам. Крім того, писали, що святкування недоречні у момент, коли люди гинуть, а сім'ї втрачають близьких. Також людей турбувало опалення: вони писали, що мерії варто було б зайнятись теплом в будинках.

З іншого боку, деякі коментатори підтримували ідею Марцінківа та писали, що і дітям, і дорослим, і бійцям потрібне свято.

Скандал в Івано-Франківську - підтримка ідеї ялинки 2024-2025 Фото: Скриншот

Мер Івано-Франківська відповів на закиди щодо витрат на ялинку. Мер наголосив, що ялинку та прикраси купувати не будуть, оскільки всі ці речі вже є. З його слів, максимальні витрати — це 5 тис. грн. На закиди щодо опалення він попросив адресу проблемного будинку (два тижні тому мер заявив, що батареї вмикатимуть з 22 жовтня, написало "Суспільне").

Скандал в Івано-Франківську - мер Марцінків про ялинку 2024-2025 Фото: Скриншот

З дискусії під постом Марцінківа стає зрозуміло, чому перенесли місце ялинки. У центрі міста — площа, на якій вшановують полеглих бійців, тому свято буде в іншій локації. Тим часом у центрі — імпровізована ялинка з саморобками дітей, повідомив мер.

Зазначимо, у січні 2022 року Фокус розповів про вартість різдвяних ялинок, які встановлювались у обласних центрах до повномасштабного вторгнення. Як тоді з'ясували розслідувачі, ялинка в Івано-Франківську — штучна, її купили у 2017 році за 590 тис. грн. Тоді ж місцева влада купила гірлянди та арки.

Тим часом "РБК-Україна" з посиланням на джерела в КМДА розповіли про плани Київської мерії щодо новорічних святкувань. Поки що невідомо, чи буде ялинка на Софіївській площі, а тематичні заходи планують провести у закритих просторах із мінімальними анонсами: причина таких рішень — можливі атаки ЗС РФ.

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