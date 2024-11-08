"Останній аргумент": військкор РФ скаржиться, що Путін "скасував" ракетні удари по Україні

Кремль намагається примусити Україну сісти за стіл перемовин, і тому призупинив масовані ракетні обстріли та масштабний наступ, стверджує ворожий військкор з нікнеймом Alex Parker. Відновити нібито обстріли можуть у випадку, якщо ЗСУ завдадуть надто дошкульного удару. Тим часом аналітики зазначають, що російська авіація вже понад два місяці не застосовує ракети Х-101 для повітряних атак.

РФ найближчим часом не буде завдавати масованих ракетних ударів по Україні. Льотчикам стратегічної авіації повідомили, що вони поки що не підійматимуться в небо для бомбардувань. Причина такого рішення — тиск та примушування українців до мирних перемовин на умовах президента РФ Володимира Путіна. Про те, як російські ракети стали останнім аргументом Кремля та за яких умов відновлять удари, написав Z-військкор з ніком Alex Parker в Telegram-каналі. Фокус переглянув дописи інших прокремлівських блогерів щодо обстрілів українців.

Допис Z-військкора щодо ракетних ударів по Україні з'явився у мережі близько 9 год 8 листопада. Автор стверджує, що стратегічна авіація РФ начебто отримала вказівку "видихнути та розслабитись". З цього робиться висновок, що найближчим часом ракетних ударів по українцях не буде: блогеру це не подобається і він називає такі дії "ганьбою". Крім того, атаки РФ зосередяться у двох точках — під Покровськом та під Оріховим. На думку Z-блогера, затишшя використають, щоб "посадити українців за стіл перемовин".

Росіянин написав, що порушення затишшя можливе за двох умов. По-перше, якщо українців завдадуть РФ особливо болючого удару. По-друге, якщо українці відмовляться від пропозицій "миру" на умовах Путіна.

Ракетні удари РФ - скарга російського військкора Фото: Скриншот

Ракетні удари РФ та пуски "Шахедів" — деталі

Фокус проглянув канали Z-блогерів з найбільшою кількістю підписників. Наприклад, у блогах військкора "Комсомольської правди" Олександра Коца, репортера ВГТРК Андрій Руденка, WarGonzo та ін. не пишуть про скасування ракетних ударів по Україні. Натомість там цитують останній виступ Путіна на Валдайському форумі та сподіваються, що новий президент США Дональд Трамп погодиться з російськими ідеями про завершення війни.

Тим часом у моніторинговому каналі Tracking підрахували, що пауза у ракетних обстрілах триває 61 день (станом на 4 листопада, на сьогодні — вже 65). Аналітики опублікували карту перельотів Ту-95, які залучаються для бомбардувань: вони петляють між трьома аеродромами, але без пусків. Водночас військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко 3 листопада написав, що у жовтні росіяни використали удвічі менше ракет різних типів ("Іскандер-М/К", "Кинджалів", Х-101, Х-22 тощо), ніж у вересні: 84 проти 151. Паралельно застосували рекордну кількість дронів-камікадзе "Шахед" (2023 шт.). Після цього оглядач зробив висновок, що Кремль накопичує засоби ураження, щоб вдарити по Україні взимку.

Зазначимо, останній масований ракетний удар РФ відбувся 26 серпня 2024: тоді ворог застосував 127 ракет і пошкодив низку енергетичних об'єктів. Вибухало у Києві, в Кривому Розі, у Полтавській області тощо.

Нагадуємо, в ніч на 8 листопада росіяни запустили чотири малопомітні для радарів ракети Х-69, одну балістичну ракету "Іскандер-М" та 92 дрона-камікадзе "Шахед": Повітряні сили доповіли про збиття Х-69 та 62 безпілотників. Під ударом опинився Київ, а місцева влада підтвердила знешкодження ракет на південь від столиці.