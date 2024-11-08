"Іскандер", Х-59/69 та "Шахеди": РФ атакувала кілька областей України, багато поранених (фото)

Бойова робота сил ППО під час повітряної тривоги тривала у 12 регіонах України. Внаслідок ворожої атаки постраждали цивільні у Харкові, Одесі та Київській області.

Увечері 7 листопада та у ніч проти 8 листопада 2024 року ЗС РФ завдали удару п території України ракетами та "Шахедами". Є поранені та загиблі мирні жителі і руйнування. Про повітряну атаку та роботу сил ППО України розповіли в Повітряних силах ЗСУ.

За повідомленням ПС, ворог застосував по Україні 1 балістичну ракету "Іскандер-М" із Ростовської області і 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69, які запускали з Бєлгородської області. Також територію України атакували 92 "Шахеди та БпЛА невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – РФ, Чауда – Крим. Крім цього ворожа тактична авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині та Сумщині.

"Станом на 09.00 8 листопада підтверджено збиття 4-х керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 62-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. 26 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України", — йдеться в повідомленні.

Один з "Шахедів" на момент зведення ще перебував в повітряному просторі України.

Внаслідок нічної російської атаки є постраждалі, пошкоджено будинки та майно мирних мешканців на Одещині, Харківщині, Сумщині та Хмельниччині.

Атака на Київщину

Цієї ночі від ворожих дій постраждала Київська область. Поранення отримали четверо людей, зазначили правоохоронці. Також було пошкоджено будинки та автомобілі.

"Станом на 07:30 отримали пошкодження шість приватних будинків, чотири автомобілі. Також сталося загоряння трав'яного настилу та пожежа приміщення недіючої газової АЗС, які вже ліквідовано", — написали в Національній поліції.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко також підтвердив інформацію про чотирьох поранених після атаки ЗС РФ на регіон. Сталося це внаслідок падіння осколків перехоплених повітряних цілей під час ракетного обстрілу.

"Це водії автомобілів, які перебували в авто біля місця падіння уламків. Чоловіки отримали поранення різного ступеня тяжкості. Стан одного з них важкий, ще двоє водіїв мають середній стан. Інший отримав легкі поранення. Усім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні", — написав Руслан Кравченко.

Атака на Харків і Харківщину

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, 8 листопада близько 4 години ранку окупанти завдали удару КАБом по Шевченківському району Харкова. Внаслідок цього пошкоджено 3 адміністративні будівлі.

Також було завдано ще один удар в Шевченківському районі міста, внаслідок чого пошкоджень зазнали 6 житлових будинків, 8 адмінспоруд, 4 авто, 3 торгівельні павільйони та 4 виходи станції метро.

За кілька хвилин до цього окупанти вдарили по житловому 12 поверховому будинку в Салтівському районі міста — частково зруйновано під’їзд будинку з 1-го по 3-й поверх. Пошкоджено один багатоквартирний житловий будинок та 5 автомобілів, виходи станції метро. Постраждали 25 людей: у легкому та середньому стані, без важких. Госпіталізовано 6.

Атака на Одесу та Одещину

В Одеській ОВА повідомили, що ЗС РФ здійснили масовану атаку дронами на Одеський район. Є пошкодження цивільної інфраструктури та поранені.

Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі та районі пошкоджені приватні житлові будинки, у декількох виникло загоряння. В одному з навчальних закладів Одеси вибито вікна та пошкоджено фасад. Також, через пошкодження уламками, в Одесі сталася розгерметизація та займання двох газових труб. У низці будівель вибиті вікна.

Згодом стало відомо, що внаслідок нічної ворожої атаки дронами по Одеському району загинула одна людина, девʼять отримали поранення.

"Внаслідок осколкового поранення загинув 46-річний чоловік, який був під час атаки за кермом автівки. Ще вісім людей отримали поранення, у 91-річної жінки гостра реакція на стрес. Шестеро постраждалих госпіталізовані. Іншим допомога була надана на місці. На місцях триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Працюють всі відповідні служби", — проінформував голова ОВА Олег Кіпер.

Атака на Запоріжжя

За інформацією голови Запорізької ОВА Івана Федорова, до 8 зросла кількість загиблих через атаку росіян на Запоріжжя 7 листопада, серед них і однорічний хлопчик. 42 людей дістали поранення.

Загалом впродовж доби росіяни завдали 384 удари по 15 населених пунктах Запорізької області.

"Війська РФ здійснили 16 авіаційних ударів по Запоріжжю, Кушугуму, Степногірську, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодарівці, Роботиному, Новоданилівці та Білогір'ю.194 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське", — повідомив Федоров.

Він додав, що росіяни також били по населених пунктах Запорізької області із РСЗВ. Надійшло 149 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Атака на Сумщину

Вночі та зранку 8 листопада росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 18 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Путивльська громади.

Окупанти застосовували КАБи та міни.

Нагадаємо, що 8 листопада РФ вдарила авіабомбами по Харкову, внаслідок чого знищено під'їзд і кілька поверхів будинку на Салтівці. За словами Ігоря Терехова, під завалами багатоповерхівки опинилися люди. Також росіяни вдарили по центральній частині Харкова.