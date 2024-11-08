"Искандер", Х-59/69 и "Шахеды": РФ атаковала несколько областей Украины, много раненых (фото)

Боевая работа сил ПВО во время воздушной тревоги продолжалась в 12 регионах Украины. В результате вражеской атаки пострадали гражданские в Харькове, Одессе и Киевской области.

Вечером 7 ноября и в ночь на 8 ноября 2024 года ВС РФ нанесли удар по территории Украины ракетами и "Шахедами". Есть раненые и погибшие мирные жители и разрушения. О воздушной атаке и работе сил ПВО Украины рассказали в Воздушных силах ВСУ.

По сообщению ПС, враг применил по Украине 1 баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской области и 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69, которые запускали из Белгородской области. Также территорию Украины атаковали 92 "Шахеды и БпЛА неустановленного типа с направлений Курск, Приморско-Ахтарск, Орел — РФ, Чауда — Крым. Кроме этого вражеская тактическая авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине и Сумщине.

"По состоянию на 09.00 8 ноября подтверждено сбитие 4-х управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 62-х вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. 26 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины", — говорится в сообщении.

Один из "Шахедов" на момент сведения еще находился в воздушном пространстве Украины.

В результате ночной российской атаки есть пострадавшие, повреждены дома и имущество мирных жителей в Одесской, Харьковской, Сумской и Хмельницкой областях.

Атака на Киевскую область

Этой ночью от вражеских действий пострадала Киевская область. Ранения получили четыре человека, отметили правоохранители. Также были повреждены дома и автомобили.

"По состоянию на 07:30 получили повреждения шесть частных домов, четыре автомобиля. Также произошло возгорание травяного настила и пожар помещения недействующей газовой АЗС, которые уже ликвидированы", — написали в Национальной полиции.

Начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко также подтвердил информацию о четырех раненых после атаки ВС РФ на регион. Произошло это в результате падения осколков перехваченных воздушных целей во время ракетного обстрела.

"Это водители автомобилей, которые находились в авто возле места падения обломков. Мужчины получили ранения различной степени тяжести. Состояние одного из них тяжелое, еще двое водителей имеют среднее состояние. Другой получил легкие ранения. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавших госпитализируют в местную больницу", — написал Руслан Кравченко.

Атака на Харьков и Харьковскую область

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, 8 ноября около 4 часов утра оккупанты нанесли удар КАБом по Шевченковскому району Харькова. В результате этого повреждены 3 административных здания.

Также был нанесен еще один удар в Шевченковском районе города, в результате чего повреждения получили 6 жилых домов, 8 админсооружений, 4 авто, 3 торговых павильона и 4 выхода станции метро.

За несколько минут до этого оккупанты ударили по жилому 12 этажному дому в Салтовском районе города — частично разрушен подъезд дома с 1-го по 3-й этаж. Поврежден один многоквартирный жилой дом и 5 автомобилей, выходы станции метро. Пострадали 25 человек: в легком и среднем состоянии, без тяжелых. Госпитализированы 6.

Атака на Одессу и Одесскую область

В Одесской ОГА сообщили, что ВС РФ осуществили массированную атаку дронами на Одесский район. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и раненые.

В результате атаки ударными беспилотниками в Одессе и районе повреждены частные жилые дома, в нескольких возникло возгорание. В одном из учебных заведений Одессы выбиты окна и поврежден фасад. Также, из-за повреждения обломками, в Одессе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб. В ряде зданий выбиты окна.

Впоследствии стало известно, что в результате ночной вражеской атаки дронами по Одесскому району погиб один человек, девять получили ранения.

"В результате осколочного ранения погиб 46-летний мужчина, который был во время атаки за рулем автомобиля. Еще восемь человек получили ранения, у 91-летней женщины острая реакция на стресс. Шестеро пострадавших госпитализированы. Остальным помощь была оказана на месте. На местах продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. Работают все соответствующие службы", — проинформировал глава ОГА Олег Кипер.

Атака на Запорожье

По информации главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, до 8 возросло количество погибших из-за атаки россиян на Запорожье 7 ноября, среди них и годовалый мальчик. 42 человека получили ранения.

Всего в течение суток россияне нанесли 384 удара по 15 населенным пунктам Запорожской области.

"Войска РФ осуществили 16 авиационных ударов по Запорожью, Кушугуму, Степногорску, Новоандреевке, Малой Токмачке, Новодаровке, Роботино, Новоданиловке и Белогорью.194 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Белогорье, Малиновку, Новодаровку и Ольговское", — сообщил Федоров.

Он добавил, что россияне также били по населенным пунктам Запорожской области из РСЗО. Поступило 149 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Атака на Сумщину

Ночью и утром 8 ноября россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 18 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Миропольская, Путивльская громады.

Оккупанты применяли КАБы и мины.

Напомним, что 8 ноября РФ ударила авиабомбами по Харькову, в результате чего уничтожен подъезд и несколько этажей дома на Салтовке. По словам Игоря Терехова, под завалами многоэтажки оказались люди. Также россияне ударили по центральной части Харькова.