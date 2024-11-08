РФ ударила авиабомбами по Харькову: уничтожен подъезд и несколько этажей дома на Салтовке

По словам Игоря Терехова, под завалами многоэтажки оказались люди. Также россияне ударили по центральной части Харькова.

В ночь с 7 на 8 ноября российские оккупационные войска ударили управляемыми авиабомбами по Харькову, в результате чего была разрушена жилая многоэтажка в спальном районе города. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Один из КАБов ударил по 12-ти этажке в Салтовском районе Харькова. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

Он уточнил, что в результате удара в многоэтажке уничтожено сразу несколько этажей.

"Под завалами находятся люди. Есть пожар", — подчеркнул Терехов.

Впоследствии председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что в этом же доме частично разрушен подъезд — с 1 по 3 этаж.

Кроме того, оккупанты ударили и по центральной части Харькова.

"Один из ударов — по центру города Харьков, есть повреждения гражданской инфраструктуры", — сообщил Синегубов.

Городской голова Харькова уточнил, что удар пришелся по району плотной жилой и исторической застройки в центре Харькова.

"В результате удара по центральной части города есть повреждения админзданий и жилых домов", — подчеркнул Терехов.

Отметим, что о взрывах в Харькове сообщали несколько раз после 3-х ночи.

На момент публикации материала было известно по меньшей мере о пяти пострадавших в результате вражеского удара по многоэтажке Харькова.

Напомним, вечером 7 ноября российские оккупационные войска атаковали Одессу ударными беспилотниками.

В ночь на 7 ноября обломки "шахеда" повредили крышу и верхний этаж высотного дома в Киеве.