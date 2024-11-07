"Шахеды" массированно атаковали Киев: в столице много разрушений, подробности (фото)

В Соломенском районе Киева остатки российских дронов-камикадзе упали посреди территории больницы, сообщили в КГВА. Начались пожары в многоэтажке и бизнес-центре на Оболони.

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Во время российской атаки на Киев в ночь на 7 ноября обломки "Шахеда" повредили крышу и верхний этаж высотного дома. На фото с места событий видим выбитые окна и пробитые балконы. Во дворе загорелись частные автомобили, есть повреждения СТО. О деталях обстрела РФ городской голова Киева Виталий Кличко рассказал в Telegram-канале. О ходе российского удара также написали на странице Киевской городской военной администрации (КГВА).

Мэр сообщил, что обломки российских дронов упали в четырех районах столицы: Печерском, Голосеевском, Соломенском, Оболонском. Первые инциденты произошли в Голосеевском районе около 2 ч. ночи 7 ноября. В заметке городского головы указано, что загорелись гаражи, есть повреждения на СТО, расположенного рядом, в домах выбило окна. На месте возгорания прибыли пожарные, о пострадавших данных не было.

Следующее сообщение о разрушениях в столице — в 5:15. В результате отражения воздушной атаки РФ загорелись верхние этажи многоэтажки, рассказал Кличко. Людей эвакуировали, спасатели начали тушить огонь, медики дежурят, чтобы оказать помощь пострадавшим. Через 15 мин. чиновник добавил, что горит на 33-м техническом этаже, а для вывоза людей выделили два автобуса. Пожар локализовали, заверил мэр. Впоследствии он добавил, что горят верхние этажи бизнес-центра.

В Соломенском районе обломки "Шахеда" также упали на жилой дом и нежилое помещение, заявил городской голова. Нежилое помещение загорелось. Позже мэр написал, что куски беспилотника — посреди двора в частной застройке.

Обстрел РФ 7 ноября — Кличко о последствиях удара — Кличко о последствиях удара Фото: Скриншот Обстрел РФ 7 ноября — Кличко о пожарах и разрушениях — Кличко о пожарах и разрушениях Фото: Скриншот

Обстрел РФ 7 ноября — детали атаки на Киев — детали атаки на Киев

В КГВА и глава Сергей Попко добавили подробности относительно ночного удара РФ по Киеву. В полночь в Telegram-канале учреждения появилось сообщение о "Шахедах", которые направлялись на столицу со стороны Борисполя, через час — о движении с северного направления. Над городом минимум четыре раза работали силы противовоздушной обороны, написала администрация: первые два случая — около 1 ч., другие два — около 5-6 ч.

Также военная администрация уточнила, что в многоэтажке в Печерском районе горело на 33 этаже на площади 30 кв. м, после этого разрушились конструкции на 34 этаже (также техническом). Пожар на СТО в Голосеевском районе — 300 кв. м. Согласно предварительной информации, пострадавших нет, написали чиновники.

Кроме того, появились подробности атаки в Соломенском районе. Обломки "Шахеда" упали на территории больницы, последствия уточняются, говорится в заметке, опубликованной в 6:43.

В Telegram-канале ГСЧС опубликовали фото с места возгорания на 33 этаже многоэтажки: видим пламя и пожарных, которые его тушат. В заметке указано, что на месте инцидента работало 47 спасателей и 16 спецмашин.

Обстрел РФ 7 ноября — пожар в Киеве Фото: ГСЧС

На других фото — спасатели, которые осматривают помещение, и пучки проводов, которые свисают с потолка.

Обстрел РФ 7 ноября — спасатели на месте пожара Фото: ГСЧС Обстрел РФ 7 ноября — повреждения после удара шахеда Фото: ГСЧС

Отметим, Фокус писал о ходе ночной атаки РФ в ночь на 7 ноября. Согласно данным Воздушных сил, столицу атаковали минимум двумя группами "Шахедов": первая была возле столицы около полуночи, вторая — утром, в 5-6 часов.

Напоминаем, 6 ноября РФ запустила по украинцам 63 дрона-камикадзе, из них 38 удалось сбить, доложило командование: взрывалось в шести областях и в Киеве.