"Шахеди" масовано атакували Київ: у столиці багато руйнувань, подробиці (фото)

У Солом'янському районі Києва рештки російських дронів-камікадзе упали посеред території лікарні, повідомили в КМВА. Почались пожежі в багатоповерхівці та бізнес-центрі на Оболоні.

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Під час російської атаки на Київ в ніч на 7 листопада уламки "Шахеда" пошкодили дах та верхній поверх висотного будинку. На фото з місця подій побачимо вибиті вікна та пробиті балкони. На подвір'ї загорілись приватні автомобілі, є пошкодження СТО. Про деталі обстрілу РФ міський голова Києва Віталій Кличко розповів в Telegram-каналі. Про хід російського удару також написали на сторінці Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Мер повідомив, що уламки російських дронів упали в чотирьох районах столиці: Печерському, Голосіївському, Солом'янському, Оболонському. Перші інциденти стались у Голосіївському районі близько 2 год. ночі 7 листопада. У дописі міського голови вказано, що загорілись гаражі, є пошкодження на СТО, розташованого поруч, в будинках вибило вікна. На місці займання прибули пожежники, про постраждалих даних не було.

Наступний допис про руйнування в столиці — о 5:15. Внаслідок відбиття повітряної атаки РФ загорілись верхні поверхи багатоповерхівки, розповів Кличко. Людей евакуювали, рятувальники почали гасити вогонь, медики чергують, щоб надати допомогу постраждалим. За 15 хв. посадовець додав, що палає на 33-ому технічному поверсі, а для вивезення людей виділили два автобуси. Пожежу локалізували, запевнив мер. Згодом він додав, що палають горішні поверхи бізнес-центру.

У Солом'янському районі уламки "Шахеда" також упали на житловий будинок та нежитлове приміщення, заявив міський голова. Нежитлове приміщення загорілось. Пізніше мер написав, що шматки безпілотники — посеред подвір'я у приватній забудові.

Обстріл РФ 7 листопада - Кличко про наслідки удару Фото: Скриншот Обстріл РФ 7 листопада - Кличко про пожежі та руйнування Фото: Скриншот

Обстріл РФ 7 листопада — деталі атаки на Київ

В КМВА та голова Сергій Попко додали подробиці щодо нічного удару РФ по Києву. Опівночі у Telegram-каналі установи з'явилось повідомлення про "Шахеди", які прямували на столицю з боку Борисполя, через годину — про рух з північного напрямку. Над містом мінімум чотири рази працювали сили протиповітряної оборони, написала адміністрація: перші два випадки — близько 1 год., інші два — близько 5-6 год.

Також військова адміністрація уточнила, що у багатоповерхівці в Печерському районі горіло на 33 поверсі на площі 30 кв. м, після цього зруйнувались конструкції на 34 поверсі (також технічному). Пожежа на СТО в Голосіївському районі — 300 кв. м. Згідно з попередньою інформацією, постраждалих немає, написали посадовці.

Крім того, з'явились подробиці атаки у Солом'янському районі. Уламки "Шахеда" впали на території лікарні, наслідки уточнюються, ідеться у дописі, опублікованому о 6:43.

У Telegram-каналі ДСНС опублікували фото з місця займання на 33 поверсі багатоповерхівки: бачимо полум'я та пожежників, які його гасять. У дописі вказано, що на місці інциденту працювало 47 рятувальників та 16 спецмашин.

Обстріл РФ 7 листопада - пожежа в Києві Фото: ДСНС

На інших фото — рятувальники, які оглядають приміщення, та жмутки дротів, які звисають зі стелі.

Обстріл РФ 7 листопада - рятувальники на місці пожежі Фото: ДСНС Обстріл РФ 7 листопада - пошкодження після удару шахеда Фото: ДСНС

Зазначимо, Фокус писав про перебіг нічної атаки РФ в ніч на 7 листопада. Згідно з даними Повітряних сил, столицю атакували мінімум двома групами "Шахедів": перша була біля столиці близько опівночі, друга — зранку, о 5-6 год.

Нагадуємо, 6 листопада РФ запустила по українцях 63 дрона-камікадзе, з них 38 вдалось збити, доповіло командування: вибухало в шести областях та в Києві.