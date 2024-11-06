Нічна атака "Шахедів": РФ атакувала шість областей, вибухало також під Києвом

Російські дрони-камікадзе "Шахед" загрожували Київській та Полтавській областям, свідчать дані Сил оборони. Безпілотники підлітали з двох напрямків, а для атаки на Київ зайшли в Білорусь.

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В ніч на 6 листопада ЗС РФ запустили по Україні дві основні групи дронів-камікадзе "Шахед", які летіли зі сходу через Полтавську область та з півдня через Миколаївську. Київська військова адміністрація повідомила про роботу засобів протиповітряної оборони. Під ранок останні безпілотники дістались до Полтавської області. Про деталі нічної атаки Повітряні сили ЗСУ розповіли в Telegram-каналі.

Повітряне командування повідомило про появу нових груп "Шахедів" близько 22 год. 5 листопада. "Шахеди" рухались на захід, північний захід та південний захід України. За три години — наступна хвиля, яка йшли з півдня, ідеться у низці дописів командування.

Спершу безпілотники РФ залетіли в Україну через кордон в Сумській області і далі розділились на чотири напрямки, написали військові. БПЛА рухались з-під Сум на захід, з-під Чернігова — на Київ, від Дніпра та Сум — на південь. До опівночі ворожі дрони опинились в Київській та Житомирській областях, за годину — до Полтавської.

Крім того, тривала атака у південних регіонах — БПЛА помітили у Миколаївській та Одеській областях, свідчать попередження Сил оборони у Telegram-каналі. О 1 год. 6 листопада зайшли "Шахеди", запущені з боку Чорного моря: частина рушила на Одесу, частина — на північ, у бік Полтави та Черкас.

Тим часом тривала повітряна атака над північними регіонами, під час якої дрони звернули на територію Білорусі, потім змінили напрямок і полетіли на Київ, написало командування о 1:36. Останній етап російської атаки спрямований на Полтавську область, ідеться у дописі Повітряних сил, який з'явився о 4:39.

Нічний удар РФ 6 листопада - Повітряні сили про атаку Шахедів Фото: Скриншот

Нічний удар РФ 6 листопада — деталі

На карті повітряних тривог бачимо, що в ніч на 6 листопада найдовший сигнал загрози тривав у Чернігівській області — близько восьми годин (почався о 20:29, закінчився о 4:59). В інших областях, про які ішлося у звітах Повітряних сил, тривогу оголошували один-два рази протягом ночі і тривала вона не більше двох годин. На момент підготовки статті "Шахеди" все ще загрожували Полтавській області, свідчить моніторингова карта.

Нічний удар РФ 6 листопада - загроза Полтавській області Фото: Скриншот

Київська обласна військова адміністрація попередила громадян про роботу засобів ППО о 3:55 6 листопада. Про наслідки удару РФ поки що даних не публікували. Мер Києва Віталій Кличко та КМВА не інформували про падіння уламків чи інші пошкодження, які могли статись внаслідок російської атаки.

Голови військових адміністрацій, про які згадували Повітряні сили, поки що не писали про перебіг подій в ніч на 6 листопада.

Зазначимо, 5 листопада Фокус писав про повітряну атаку РФ, спрямовану на Київ, Миргород та Старокостянтинів. Віталій Кличко підтвердив падіння уламків у двох районах — Голосіївському та Оболонському. У обох випадках почались пожежі, які загасили рятувальники. Попередня атака, 4 листопада, також була спрямована на Київ, розповіла столична влада. Загорілось у Деснянському та Оболонському районах, вибухова хвиля вибила вікна в житлових будинках.

Нагадуємо, 4 листопада експерти інституту судової експертизи розповіли, як росіяни оновили дрони-камікадзе і яку нову загрозу вони несуть.