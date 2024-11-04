Нічна атака "шахедів" на Україну: вибухало в двох районах Києва, почались пожежі

ЗС РФ запустили по Україні зграю "шахедів", які приблизно о 4:00 долетіли до Києва та Київської області. У столиці почались пожежі на Оболоні та у Деснянському районі.

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Нічний обстріл Києва 4 листопада тривав близько трьох годин і супроводжувався роботою сил протиповітряної оборони (ППО). Ворожі БПЛА кружляли над Вишгородом та прямували до Білої Церкви. Уламки російських дронів упали у двох районах столиці. Про наслідки повітряної атаки РФ розповів міський голова Києва Віталій Кличко.

Звіт Кличка про події в Києві з'явився у мережі о 2:25. Мер повідомив, що уламки "шахедів" впали у двох районах — Оболонському та Деснянському. Внаслідок обстрілу РФ почались пожежі, ідеться у дописі міського голови. З його слів, у Оболонському районі горіла трава на набережній, у Деснянському — займання у парку відпочинку "Муромець". Про постраждалих чи інші руйнування чиновник не доповів.

Обстріл Києва 4 листопада - Кличко про пожежі Фото: Скриншот

Обстріл Києва 4 листопада — деталі

Повітряні сили ЗСУ та місцева військова адміністрація розповіли деталі про обстріл Києва 4 листопада. Згідно з даними повітряного командування, атака "шахедів" почалась близько 21 год. напередодні, 3 листопада. Російські БПЛА зайшли, орієнтовно, через кордон Сумської області. У низці дописів розповідалось про просування дронів, і близько 2 год. стало зрозуміло, куди вони прямують, кружляючи та петляючи — через Житомирщину та Білу Церкву, на Черкаську область (з двох напрямків), на Ізмаїл в Одеській області. Повітряна тривога в Києві тривала близько 1 год. (сумарно), у області — близько п'яти годин.

Київська міська військова адміністрація та голова Сергій Попко близько 5 год. 4 листопада повідомили, що силам ППО вдалось збити усі "шахеди", які атакували столицю. У дописі вказано, що, крім пожеж, про які написав Кличко, постраждалих та руйнувань немає.

Київська ОВА о 1 год. ночі попередила киян про роботу ППО і закликала не знімати роботу засобів ураження. Інших деталей нічних подій в ОВА не розповіли.

Зазначимо, в ніч на 3 листопада відбулась попередня атака "шахедів" РФ на столицю та 12 областей. Згідно з даними КМВА, уламки дронів упали у Голосіївському та Шевченківському районах Києва. Вибухова хвиля пошкодила вікна та двері будинків, зірвала стовпи освітлення та дроти електропередач. Згодом керівництво КНУ ім. Т.Г. Шевченка уточнило, що постраждали корпуси двох інститутів — журналістики та міжнародних відносин. На фото та відео з місця подій видно наслідки російської атаки на цивільні об'єкти, а також студентів та викладачів, які прийшли допомогти прибрати територію. Згідно з даними Повітряних сил, росіяни запустили 99 дронів, з них 66 вдалось збити, а решта локаційно втрачені або полетіли в Білорусь.

Нагадуємо, 3 листопада фахівець із військових технологій Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" розповів, як росіяни програмують дрони-камікадзе, щоб вони могли самостійно виходити на ціль.