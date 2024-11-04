Ночная атака "шахедов" на Украину: взрывалось в двух районах Киева, начались пожары

ВС РФ запустили по Украине стаю "шахедов", которые примерно в 2:00 долетели до Киева и Киевской области. В столице начались пожары на Оболони и в Деснянском районе.

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Ночной обстрел Киева 4 ноября длился около трех часов и сопровождался работой сил противовоздушной обороны (ПВО). Вражеские БПЛА кружили над Вышгородом и направлялись в Белую Церковь. Обломки российских дронов упали в двух районах столицы. О последствиях воздушной атаки РФ рассказал городской голова Киева Виталий Кличко.

Отчет Кличко о событиях в Киеве появился в сети в 2:25. Мэр сообщил, что обломки "шахедов" упали в двух районах — Оболонском и Деснянском. В результате обстрела РФ начались пожары, говорится в заметке городского головы. По его словам, в Оболонском районе горела трава на набережной, в Деснянском — возгорание в парке отдыха "Муромец". О пострадавших или других разрушениях чиновник не доложил.

Обстрел Киева 4 ноября — Кличко о пожарах — Кличко о пожарах Фото: Скриншот

Обстрел Киева 4 ноября — детали

Воздушные силы ВСУ и местная военная администрация рассказали детали об обстреле Киева 4 ноября. Согласно данным воздушного командования, атака "шахедов" началась около 21 ч. накануне, 3 ноября. Российские БПЛА зашли, ориентировочно, через границу Сумской области. В ряде сообщений рассказывалось о продвижении дронов, и около 2 ч. стало понятно, куда они направляются, кружась и петляя — через Житомирскую область и Белую Церковь, на Черкасскую область (с двух направлений), на Измаил в Одесской области. Воздушная тревога в Киеве длилась около 1 часа (суммарно), в области — около пяти часов.

Киевская городская военная администрация и глава Сергей Попко около 5 ч. 4 ноября сообщили, что силам ПВО удалось сбить все "шахеды", которые атаковали столицу. В заметке указано, что, кроме пожаров, о которых написал Кличко, пострадавших и разрушений нет.

Киевская ОВА в 1 час ночи предупредила киевлян о работе ПВО и призвала не снимать работу средств поражения. Других деталей ночных событий в ОВА не рассказали.

Отметим, в ночь на 3 ноября состоялась предыдущая атака "шахедов" РФ на столицу и 12 областей. Согласно данным КГВА, обломки дронов упали в Голосеевском и Шевченковском районах Киева. Взрывная волна повредила окна и двери домов, сорвала столбы освещения и провода электропередач. Позже руководство КНУ им. Т.Г. Шевченко уточнило, что пострадали корпуса двух институтов — журналистики и международных отношений. На фото и видео с места событий видны последствия российской атаки на гражданские объекты, а также студентов и преподавателей, которые пришли помочь убрать территорию. Согласно данным Воздушных сил, россияне запустили 99 дронов, из них 66 удалось сбить, а остальные локально потеряны или улетели в Беларусь.

Напоминаем, 3 ноября специалист по военным технологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" рассказал, как россияне программируют дроны-камикадзе, чтобы они могли самостоятельно выходить на цель.