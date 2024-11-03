Ни одного целого стекла: "шахед" РФ повредил Институт журналистики КНУ им. Т. Шевченко (фото)

Т. Г. Шевченко перевел студентов двух институтов на дистанционное обучение из-за удара "шахедов" РФ. Студенты и преподаватели помогают учебному заведению убрать территорию от осколков стекла и строительного мусора.

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В результате российской атаки, которая состоялась в ночь на 3 ноября, пострадали здания Киевского национального университета (КНУ) им. На видео и фото с места событий — корпуса Института международных отношений и Института журналистики. Руководство заведения предупредило студентов, что они временно переводятся на онлайн-обучение. О деталях удара "шахедов" РФ рассказали на портале учебного заведения, а фото обнародовало издание "Украинская правда".

Руководство обоих институтов КНУ сообщило, что обучение будет происходить в дистанционном формате. Продолжительность дистанционного формата — с 4 по 8 ноября. На странице Facebook Института международных отношений указано, что пострадал корпус заведения и общежитие. Ориентировочное количество пострадавших — 24 человека. Студенты и сотрудники пришли к зданию и помогают собирать обломки стекла и стройматериалов, а руководство объявило сбор средств на ремонт.

Обстрел 3 ноября — студенты и преподаватели перед поврежденным корпусом КНУ Фото: КНУ

Удар РФ 3 ноября — последствия для корпусов КНУ

Издание УП опубликовало фото с места падения обломков на корпуса институтов КНУ им. На фото видно, что взрывная волна выбила стекла на девятиэтажном здании.

Обстрел 3 ноября — 9-этажный корпус Института КНУ — 9-этажный корпус Фото: Украинская правда Обстрел 3 ноября — повреждение корпуса КНУ Фото: Украинская правда

Другой корпус пострадал несколько меньше. На четырехэтажном сооружении — кое-где выбило стекло.

Обстрел 3 ноября — поврежден фасад корпуса КНУ Фото: Facebook Обстрел 3 ноября — выбиты окна в корпусе КНУ Фото: Facebook

Журналисты показали, как студенты пришли на помощь "альма-матер". Молодые люди работают лопатами и нагребают строительный мусор в баки и коробки. Другие вывозят обломки прочь. Издание также уточнило, где именно есть повреждения — это общежитие Института международных отношений, также — бывший мотозавод, другие гражданские объекты, расположенные неподалеку.

Обстрел 3 ноября — студенты КНУ собирают обломки Фото: Украинская правда Обстрел 3 ноября — студенты КНУ возле Института журналистики Фото: Украинская правда

На видео, снятом рядом и внутри корпусов, видны классы, засыпанные осколками стекла, и шторы, которые развеваются в разбитых окнах. На улицах — машины скорой помощи и полицейские, которые прибыли на место инцидента после удара "шахедов" РФ 3 ноября.

Ночной удар РФ 3 ноября — детали

Отметим, Воздушные силы ВСУ утром 3 ноября сообщили, что ВС РФ запустили по Украине 99 дронов. Силы ПВО сбили 66 "шахедов", еще 27 были локально потеряны. Взрывалось над 12 украинскими областями — от Черниговской и Сумской до Житомирской и Одесской. В КГГА заявили, что над столицей уничтожили все вражеские аппараты. Обломки упали в двух районах — Шевченковском и Голосеевском. Они повредили линию электропередач, столб уличного освещения и выбили стекла в окружающих домах. Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко подтвердил длительную российскую атаку, которая суммарно длилась около 10-11 часов. Чиновник пояснил, что от падения обломков загорелась сухая трава, спасатели пожар уже потушили.

Напоминаем, 2 ноября Воздушное командование рассказало об атаке "шахедов", во время которой россияне запустили по украинцам 70 устройств, запущенных из Брянска и Курска.