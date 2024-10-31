Двадцатая атака за октябрь: ВС РФ ударили по Киеву, дроны повредили жилые дома (фото)

За последний месяц только один день в столице прошел без тревог, сказал глава КГВА Сергей Попко. Этой ночью БПЛА атаковали столицу волнами с разных направлений.

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Утром 31 октября обломки сбитого вражеского беспилотника упали в Подольском районе Киева, на месте падения загорелась трава, а в соседних зданиях выбило окна. Информация о пострадавших на момент публикации материала не поступала, отмечал начальник КГВА Сергей Попко.

Вражеские дроны атаковали столицу в течение ночи с разных направлений, но были обезврежены средствами ПВО и РЭБ. За ночь воздушная тревога объявлялась дважды и длилась два с половиной часа, сообщили в администрации.

В Подольском районе из-за падения обломков загорелся пожар на открытой местности, на данный момент его ликвидировали спасатели. Ударной волной повредило окна в двух жилых домах и административном здании, рассказали в КГГА. Также поступала информация, что обломки повредили высоковольтную линию электропередач.

В ГСЧС сообщали, что пожар на Подоле возник на территории строительства, загорелся травяной настил площадью 50 кв. м, пожар быстро ликвидировали. Спасатели предоставили информацию, что окна были повреждены в трех соседних пятиэтажных жилых домах и двухэтажном административном здании.

Информации о пострадавших на время публикации новости не предоставляли.

Сергей Попко отметил, что октябрь был напряженным для столицы из-за воздушных атак: за месяц россияне били по Киеву дронами 20 раз. Без тревоги киевляне провели только один день из тридцати одного, в среднем сирены включали дважды в сутки.

"Это свидетельствует о постоянном, систематическом терроре мирного гражданского населения Украины. Но мы должны выстоять перед всеми вызовами врага. А для этого прошу киевлян и гостей города — будьте сознательны и дисциплинированы. Всегда выполняйте правила поведения при объявлении воздушной тревоги — направляйтесь в укрытие! Берегите себя!" — написал начальник КГВА.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Напомним, перед падением обломков в Подольском районе тревога в городе была объявлена в 05:33. Также корреспондент Фокуса сообщал о взрывах в Киевской области.

Вечером 30 октября РФ также нанесла удар КАБ по Харькову. Попали в жилой дом в Салтовском районе, в результате чего был разрушен почти целый подъезд и пострадали много людей.