Россия атаковала Киев и область беспилотниками: прогремели взрывы, подробности

Из-за атаки шахедов в Подольском районе Киева возник пожар, который пытаются потушить. Взрывы в результате работы ПВО слышали в столице и области.

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Утром в четверг, 31 октября российские оккупационные войска запустили по Киеву ударные беспилотники, обломки которых упали в Подольском районе. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

"В результате атаки ударных дронов вооруженных сил Российской Федерации по Киеву в Подольском районе города зафиксировано падение обломков. Предварительно, есть информация о пожаре. Оперативные службы следуют на место происшествия. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

В результате падения обломков на открытой местности возникло возгорание травяного настила на площади примерно 50 м. кв. На момент выхода материала проводилась работа по ликвидации пожара. Информация о пострадавших или разрушений не поступала.

Перед этим, в 05:33 в городе была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы Украины предупредили, что на Киевщине есть "шахед", он движется на Киев. Позже начальник КМВА Сергей Попко сообщил о работе ПВО вблизи столицы.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", — написал он.

О взрывах в Киевской области сообщал и корреспондент Фокуса.

Напомним, в ночь с 29 на 30 октября Россия атаковала столицу ударными беспилотниками. Они упали на жилой дом в Соломенском районе столицы. В результате атаки пострадало минимум 9 человек, среди которых 11-летняя девочка: у нее острая реакция на стресс.

Также во время ночной атаки российских беспилотников на Киев в Соломенском районе серьезно пострадало здание еврейской школы"Жемчужина". В момент атаки в здании никого не было и обошлось без жертв. В результате попадания российского беспилотника также пострадал соседний жилой дом, несколько человек получили ранения"