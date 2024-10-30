В Киеве обломки дронов во время ночной атаки повредили еврейскую школу (фото)

По словам посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, обошлось без жертв. Дипломат заверил, что посольство сделает все необходимое, чтобы помочь общине восстановить работу школы в кратчайшие сроки.

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В среду, 30 октября, во время ночной атаки российских беспилотников на Киев серьезно пострадало здание еврейской школы "Жемчужина", расположенной в Соломенском районе. Об этом сообщил в Telegram посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

"К счастью, в момент атаки в здании никого не было и обошлось без жертв. В результате попадания российского беспилотника также пострадал соседний жилой дом, несколько человек получили ранения", — отметил дипломат.

В Киеве в результате атаки БпЛА пострадала еврейская школа Фото: Ambassador Brodsky / Telegram

Бродский добавил, что утром связался с главным раввином Киева Йонатаном Марковичем и выразил ему свою поддержку.

"Сделаем все, чтобы помочь громаде возобновить работу школы в кратчайшие сроки", — заверил посол.

Атака дронов на Киев

Напомним, в ночь 30 октября ВС РФ совершили девятнадцатую воздушную атаку на Киев за месяц. Сбитые обломки упали в Соломенском районе. В многоэтажном жилом доме возник пожар в нескольких помещениях. 18 человек эвакуировали. 9 человек пострадали, среди которых одна 11-летняя девочка.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в целом Россия запустила 62 беспилотника. Силы ПВО уничтожили 33 дрона в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.