У Києві уламки дронів під час нічної атаки пошкодили єврейську школу (фото)

За словами посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського, минулося без жертв. Дипломат запевнив, що посольство зробить усе необхідне, аби допомогти громаді відновити роботу школи у найкоротші терміни.

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У середу, 30 жовтня, під час нічної атаки російських безпілотників на Київ серйозно постраждала будівля єврейської школи "Перлина", що розташована у Солом'янському районі. Про це повідомив в Telegram посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

"На щастя, у момент атаки в будівлі нікого не було і минулося без жертв. Унаслідок влучання російського безпілотника також постраждав сусідній житловий будинок, кілька людей дістали поранення", — зазначив дипломат.

У Києві внаслідок атаки БпЛА постраждала єврейська школа Фото: Ambassador Brodsky / Telegram

Бродський додав, що вранці зв'язався з головним рабином Києва Йонатаном Марковичем і висловив йому свою підтримку.

"Зробимо все, щоб допомогти громаді відновити роботу школи в найкоротший час", — запевнив посол.

Атака дронів на Київ

Нагадаємо, у ніч 30 жовтня ЗС РФ здійснили девʼятнадцяту повітряну атаку на Київ за місяць. Збиті уламки впали у Соломʼянському районі. У багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа в кількох помешканнях. 18 людей евакуювали. 9 осіб постраждали, серед яких одна 11-річна дівчинка.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що загалом Росія запустила 62 безпілотники. Сили ППО знищили 33 дрони у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.