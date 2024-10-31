Росія атакувала Київ та область безпілотниками: пролунали вибухи, подробиці

Через атаку шахедів в Подільському районі Києва виникла пожежа, яку намагаються загасити. Вибухи внаслідок роботи ППО чули у столиці та області.

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Зранку в четвер, 31 жовтня російські окупаційні війська запустили по Києву ударні безпілотники, уламки яких впали в Подільському районі. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Внаслідок атаки ударних дронів збройних сил Російської Федерації по Києву в Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків. Попередньо, є інформація щодо пожежі. Оперативні служби слідують на місце події. Інформація уточнюється", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок падіння уламків на відкритій місцевості виникло загорання трав’яного настилу на площі приблизно 50 м. кв. На момент виходу матеріалу проводилась робота по ліквідації пожежі. Інформація щодо постраждалих чи руйнувань не надходила.

Перед цим, о 05:33 в місті було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили України попередили, що на Київщині є "шахед", він рухається на Київ. Пізніше начальник КМВА Сергій Попко повідомив про роботу ППО поблизу столиці.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", — написав він.

Про вибухи в Київській області повідомляв і кореспондент Фокусу.

Нагадаємо, у ніч з 29 на 30 жовтня Росія атакувала столицю ударними безпілотниками. Вони впали на житловий будинок у Солом'янському районі столиці. В результаті атаки постраждало мінімум 9 осіб, серед яких 11-річна дівчинка: у неї гостра реакція на стрес.

Також під час нічної атаки російських безпілотників на Київ у Солом'янському районі серйозно постраждала будівля єврейської школи "Перлина". У момент атаки в будівлі нікого не було і минулося без жертв. Унаслідок влучання російського безпілотника також постраждав сусідній житловий будинок, кілька людей дістали поранення"