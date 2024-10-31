РФ нанесла удар КАБ по Харькову: новые подробности трагедии и реакция Зеленского (видео)

Под завалами оказались люди, в том числе женщина и несовершеннолетний ребенок. По словам Олега Синегубова, разрушения дома значительные, что грозит обвалом.

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Вечером 30 октября российские оккупационные войска нанесли удар КАБ по Харькову, в результате чего был разрушен почти целый подъезд в многоэтажке. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Разрушен почти весь подъезд дома. Повреждены гражданские автомобили", — написал Синегубов.

Позже он уточнил, что в результате российской атаки пострадали по меньшей мере 14 человек.

"14 человек пострадали, по меньшей мере трое находятся под завалами, предварительно, среди них — женщина и ребенок. Их пытаются деблокировать спасатели", — отметил Синегубов.

Впоследствии в Национальной полиции сообщили, что рядом с местом попадания развернута работа оперативного штаба, где граждане могут обратиться с заявлениями о повреждении имущества, а также об исчезновении родных.

"Наряды полиции будут осуществлять охрану возле поврежденных домов, чтобы не допустить фактов мародерства", — отметили в полиции.

Удар КАБ по Харькову: реакция Зеленского и Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что Россия ударила именно управляемой авиабомбой по девятиэтажке в Харькове.

"К сожалению, есть пострадавшие, в том числе и дети. Под завалами могут находиться еще люди. Все необходимые службы на месте", — написал глава государства.

Он подчеркнул, что каждое отложенное решение международных партнеров — это как минимум десятки, а то и сотни подобных российских бомб против Украины.

"Их решения — жизни наших людей. Поэтому мы вместе должны остановить Россию и сделать это со всей возможной силой", — отметил Зеленский.

На удар КАБ по Харькову отреагировал и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он написал очень коротко: "Харьков... Сволочи русские".

Также высказалась советник Ермака по вопросам коммуникаций Дарья Заривна.

"В Харькове российские животные ударили по дому КАБом. Под завалами ребенок. Ненавижу", — написала Заривна.

На момент публикации материала Олег Синегубов сообщил о том, что количество пострадавших увеличилось до 23 человек: двое остаются в тяжелом состоянии, восемь — в среднем, остальные — имеют легкие ранения.

"Разрушения дома от вражеского КАБа достаточно значительные, что грозит обвалом и в целом работе спасателей", — отметил Синегубов.

По его словам враг в очередной раз выбрал для террора ночное время, потому что люди в это время находятся семьями дома.

Напомним, вечером 30 октября ВС РФ также атаковали Одесскую область. Они использовали более 10 ракет, в том числе и 2 баллистические.