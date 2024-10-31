РФ завдала удару КАБ по Харкову: нові подробиці трагедії та реакція Зеленського (відео)

Під завалами опинились люди, зокрема жінка та неповнолітня дитина. За словами Олега Синєгубова, руйнування будинку значні, що загрожує обвалом.

Related video

Надвечір 30 жовтня російські окупаційні війська завдали удару КАБ по Харкову, внаслідок чого було зруйновано майже цілий під'їзд у багатоповерхівці. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Зруйновано майже весь підʼїзд будинку. Пошкоджені цивільні автомобілі", — написав Синєгубов.

Пізніше він уточнив, що внаслідок російської атаки постраждали щонайменше 14 осіб.

"14 людей постраждали, щонайменше троє перебувають під завалами, попередньо, серед них — жінка та дитина. Їх намагаються деблокувати рятувальники", — зазначив Синєгубов.

Згодом у Національній поліції повідомили, що поряд з місцем влучання розгорнуто роботу оперативного штабу, де громадяни можуть звернутися із заявами про пошкодження майна, а також про зникнення рідних.

"Наряди поліції будуть здійснювати охорону біля пошкоджених будинків, аби не допустити фактів мародерства", — зазначили в поліції.

Удар КАБ по Харкову: реакція Зеленського та Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що Росія вдарила саме керованою авіабомбою по девʼятиповерхівці в Харкові.

"На жаль, є постраждалі, зокрема й діти. Під завалами можуть перебувати ще люди. Всі необхідні служби на місці", — написав глава держави.

Він наголосив, що кожне відкладене рішення міжнародних партнерів — це щонайменше десятки, а то й сотні подібних російських бомб проти України.

"Їхні рішення – життя наших людей. Тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією можливою силою", — зазначив Зеленський.

На удар КАБ по Харкову відреагував і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він написав дуже коротко: "Харків… Сволоти російські".

Також висловилась радниця Єрмака з питань комунікацій Дар'я Зарівна.

"У Харкові російські тварини вдарили по будинку КАБом. Під завалами дитина. Ненавиджу", — написала Зарівна.

На момент публікації матеріалу Олег Синєгубов повідомив про те, що кількість постраждалих збільшилась до 23 осіб: двоє залишаються у важкому стані, вісім — у середньому, інші — мають легкі поранення.

"Руйнування будинку від ворожого КАБу досить значні, що загрожує обвалом та в цілому роботі рятувальників", — зазначив Синєгубов.

За його словами ворог вкотре обрав для терору нічний час, тому що люди в цей час перебувають сімʼями вдома.

Нагадаємо, ввечері 30 жовтня ЗС РФ також атакували Одеську область. Вони використали понад 10 ракет, зокрема й 2 балістичні.