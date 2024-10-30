Зруйновано майже весь підʼїзд: РФ КАБом влучила в багатоповерхівку в Харкові

За попередніми даними, сталося влучання керованої авіаційної бомби. Внаслідок ворожої атаки 12 постраждалих.

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Російські окупанти ввечері, 30 жовтня, завдали удару по Харкову керованими авіабомбами. Удар прийшовся в одну із багатоповерхівок. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"У Харкові було чутно вибух, профільні служби виїхали на обстеження місця прильоту КАБа", — проінформував він.

Він заявив, що за попередніми даними, сталося влучання керованої авіаційної бомби у багатоповерховий будинок, є постраждалі.

"Повністю зруйновані поверхи з 6-го по перший поверх 9-ти поверхового будинку. Станом на зараз маємо інформацію про 12 постраждалих. Під завалами ще можуть бути люди", — розповів Терехов.

У Харківській ОВА повідомили, що удар ворожого КАБу зафіксовано у Салтівському районі Харкова.

"Є влучання у четвертий поверх багатоповерхівки. Попередньо — є потерпілі, в тому числі під завалами. Перевірка екстреними службами триває. На місці прильоту виникла пожежа. Зруйновано майже весь підʼїзд будинку. Пошкоджені цивільні автомобілі", — йдеться в повідомленні.

На місці прильоту працюють рятувальники. Вони проводять пошукові роботи та ліквідовують загорання.

За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки сім постраждалих.

Нагадаємо, що ввечері, 30 жовтня, ЗС РФ також атакували Одеську область. Вони використали понад 10 ракет, зокрема й 2 балістичні.