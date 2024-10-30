Разрушен почти весь подъезд: РФ КАБом попала в многоэтажку в Харькове

По предварительным данным, произошло попадание управляемой авиационной бомбы. В результате вражеской атаки 12 пострадавших.

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Российские оккупанты вечером, 30 октября, нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами. Удар пришелся в одну из многоэтажек. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"В Харькове был слышен взрыв, профильные службы выехали на обследование места прилета КАБа", — проинформировал он.

Он заявил, что по предварительным данным, произошло попадание управляемой авиационной бомбы в многоэтажный дом, есть пострадавшие.

"Полностью разрушены этажи с 6-го по первый этаж 9-ти этажного дома. По состоянию на сейчас имеем информацию о 12 пострадавших. Под завалами еще могут быть люди", — рассказал Терехов.

В Харьковской ОГА сообщили, что удар вражеского КАБа зафиксирован в Салтовском районе Харькова.

"Есть попадание в четвертый этаж многоэтажки. Предварительно — есть пострадавшие, в том числе под завалами. Проверка экстренными службами продолжается. На месте прилета возник пожар. Разрушен почти весь подъезд дома. Повреждены гражданские автомобили", — говорится в сообщении.

На месте прилета работают спасатели. Они проводят поисковые работы и ликвидируют возгорание.

По предварительным данным, в результате вражеской атаки семь пострадавших.

Напомним, что вечером, 30 октября, ВС РФ также атаковали Одесскую область. Они использовали более 10 ракет, в том числе и 2 баллистические.