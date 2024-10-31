Двадцята атака за жовтень: ЗС РФ вдарили по Києву, дрони пошкодили житлові будинки (фото)

За останній місяць лише один день у столиці минув без тривог, сказав голова КМВА Сергій Попко. Цієї ночі БПЛА атакували столицю хвилями з різних напрямків.

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Вранці 31 жовтня уламки збитого ворожого безпілотника впали в Подільському районі Києва, на місці падіння загорілася трава, а в сусідніх будівлях вибило вікна. Інформація про постраждалих на момент публікації матеріалу не надходила, зазначав начальник КМВА Сергій Попко.

Ворожі дрони атакували столицю протягом ночі з різних напрямків, проте були знешкоджені засобами ППО та РЕБ. За ніч повітряну тривогу оголошували двічі, вона тривала дві з половиною години, повідомили в адміністрації.

У Подільському районі через падіння уламків зайнялася пожежа на відкритій місцевості, на цей момент її ліквідували рятувальники. Ударною хвилею пошкодило вікна у двох житлових будинках та адміністративній будівлі, розповіли в КМВА. Також надходила інформація, що уламки пошкодили високовольтну лінію електропередач.

У ДСНС повідомляли, що пожежа на Подолі виникла на території будівництва, загорівся трав'яний настил площею 50 кв. м, пожежу швидко ліквідували. Рятувальники надали інформацію, що вікна було пошкоджено у трьох сусідніх п'ятиповерхових житлових будинках і двоповерховій адміністративній споруді.

Інформації про постраждалих на час публікації новини не надавали.

Сергій Попко зазначив, що жовтень був напруженим для столиці через повітряні атаки: за місяць росіяни били по Києву дронами 20 разів. Без тривоги кияни провели лише один день із тридцяти одного, в середньому сирени вмикали двічі на добу.

"Це свідчить про постійний, систематичний терор мирного цивільного населення України. Але ми маємо вистояти перед усіма викликами ворога. А для цього прошу киян і гостей міста — будьте свідомі та дисципліновані. Завжди виконуйте правила поведінки за оголошення повітряної тривоги — прямуйте до укриття! Бережіть себе!" — написав начальник КМВА.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Нагадаємо, перед падінням уламків у Подільському районі тривогу в місті було оголошено о 05:33. Також кореспондент Фокусу повідомляв про вибухи в Київській області.

Увечері 30 жовтня РФ також завдала удару КАБ по Харкову. Влучили в житловий будинок у Салтівському районі, внаслідок чого було зруйновано майже цілий під'їзд і постраждало багато людей.