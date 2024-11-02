Массированная атака БПЛА: в Воздушных силах рассказали по количество сбитых "шахедов" (фото, видео)

Россияне выпустили по Украине более 70 ударных беспилотников. Противовоздушная оборона сбила 39 "шахедов".

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В ночь на субботу, 2 ноября, россияне нанесли удар управляемой авиационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Белгородской области и 71 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из Орла и Курска. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Сейчас подтверждено сбитие 39 вражеских БпЛА в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях. 21 беспилотник локально потерян, 5 БпЛА вернулись в Россию.

По предварительным данным, в результате российской атаки, из-за падения обломков, повреждены многоквартирные и частные дома в Сумской, Полтавской, Киевской и Одесской областях.

В Сумской областной военной администрации сообщили, что сегодня в небе над Сумской областью было уничтожено 11 вражеских БпЛА.

В городском совете сообщили, что вчера вечером российский дрон попал в многоэтажный жилой дом.

По информации управления здравоохранения, пострадали восемь человек (трое находятся в стационаре). Один человек находится в тяжелом состоянии, у остальных повреждения средней тяжести (среди них беременная).

Местное издание "Кордон.Медиа" информирует, что в Сумах в результате падения БпЛА ранены 6 гражданских людей, повреждены 4 многоквартирных жилых дома, здание предприятия, объект коммерческой недвижимости и 12 автомобилей.

В городской прокуратуре Киева сообщили, что 2 ноября в результате атаки вражеских БпЛА зафиксировано падение их обломков в шести районах столицы — Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском районах.

В Святошинском районе произошло возгорание в квартире на последнем этаже 16-этажного дома, жители успели выбежать из жилья. Известно о двух пострадавших — это пожилая женщина с острой реакцией на стресс из соседнего дома и полицейский, который надышался угарным газом.

В нескольких районах Киевской области, как сообщили в полиции, зафиксировано повреждение шести частных домов, двух хозяйственных построек и автомойки. Кроме того, 82-летняя женщина получила осколочное ранение головы. Пострадавшая находится в больнице, ей оказывается необходимая помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя очередную российскую атаку отметил, что постоянные террористические удары по городам доказывают, что давление на Россию и ее сообщников недостаточно.

По его словам, нужно больше давления на российскую способность производить такое оружие, нужна возможность уничтожать и базы хранения "шахедов", и всю имеющуюся инфраструктуру их производства и логистики.

"Террористы, к сожалению, умеют использовать время, которое дает им нерешительность свободного мира", — отметил глава государства.

Фокус сообщал, что во время утренней атаки шахедов на украинскую столицу падение обломков зафиксированы в шести районах Киева.

Напомним, в ночь с 29 на 30 октября российские оккупационные войска запустили по Киеву ударные беспилотники, обломки которых упали на жилой дом в Соломенском районе столицы.