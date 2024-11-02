БпЛА на сверхмалых высотах пытались атаковать Киев: все дроны были уничтожены (фото, видео)

Во время утренней атаки шахедов на украинскую столицу падения обломков в результате работы ПВО зафиксированы в шести районах Киева. Известно об одном пострадавшем.

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В субботу, 2 ноября, около 5 часов утра в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных БПЛА. В столице работает ПВО, сообщили в Киевской городской военной администрации.

Через сорок минут в КГВА сообщили, что в результате атаки ударных БпЛА на территории жилой застройки в Соломенском районе города зафиксировано падение обломков. Предварительно, в нескольких домах повреждено остекление окон. Также повреждения получили по меньшей мере пять припаркованных легковых авто.

В Святошинском районе произошло возгорание в 16-этажном жилом доме, на верхних этажах. Предварительно, предупредили в КГВА, возможно частичное разрушение самых высоких этажей. Проводится тушение пожара на площади 15 м.кв.

Спасатели сообщили о возгорании на площади 50 кв. м, которое произошло в результате атаки БпЛА и частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах жилого дома в Святошинском районе города. Были эвакуированы 18 жителей дома, один человек пострадал.

В результате атаки дронов вооруженных сил РФ по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в шести районах столицы — в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском. Достоверно известно об одном пострадавшем.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщал о двух пострадавших в Святошинском районе. Одного из них госпитализировали, одному медики оказали помощь на месте.

Также Кличко сообщил, что в Шевченковском районе обломки дрона попали в офисное здание.

Спасатели уточнили, что в результате падения возгорание возникло между 3 и 4 этажами недействующего здания на площади 2 кв. м.

Позже КМВА более подробно рассказала о предварительных последствиях атаки.

Соломенский район:

повреждено остекление и внешняя отделка нескольких жилых домов;

повреждено 5 автомобилей;

Без пожаров и пострадавших.

Святошинский район:

пожар на 15 и 16 этаже в 16-этажном жилом доме на площади 50 м.кв. Пожар ликвидирован. Эвакуированы 18 человек. Пострадал 1 человек (полицейский).

повреждено нежилое помещение на территории частной застройки.

Голосеевский район:

в 22-этажном жилом доме частично повреждено остекление нескольких квартир. Без пожара и пострадавших.

Днепровский район:

предварительно, возникли локальные пожары на нескольких балконах многоквартирных домов. Информация уточняется.

Данных о пострадавших не поступало.

Шевченковской район:

возникло возгорание между 3 и 4 этажами недействующего многоэтажного здания на площади 2 м.кв. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Печерский район:

в 8-этажном жилом доме поврежден балкон. Без пострадавших.

В 10:05 тревога была отменена.

Как отметили в городской военной администрации, БпЛА заходили на город группами, перед Киевом разделялись на одиночные цели и атаковали на сверхмалых высотах для усложнения работы ПВО.

Все беспилотники, которые угрожали городу, были обезврежены.

В результате атаки российских ударных БпЛА по Киеву, зафиксировано падение обломков в шести районах города — Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском. Есть повреждения жилой застройки, частных авто. Все пожары ликвидированы. На эту минуту известно только об одном пострадавшем — полицейский отравился продуктами горения.

В Киевской области еще наблюдают вражеские БпЛА, поэтому в КГВА не исключают, что дроны могут изменить направление движения и представлять опасность для Киева.

Напомним, вечером 31 октября ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины с использованием дронов, КАБов и ракет. Было атаковано предприятие на Харьковщине, а в Одессе сообщали о ряде взрывов.

Также Фокус сообщал, что в городе Покровске Донецкой области было разрушено 80% критической инфраструктуры, значительная часть города обесточена. Энергетики заявляют, что восстановление электроснабжения возможно только в случае отодвижения фронта и стихания обстрелов.