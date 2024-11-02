Киев ночью атаковали "шахедами": из-за обломков загорелась многоэтажка, детали (видео)

Как отметили в КГВА, в нескольких жилых домах разбились окна. Кроме того, повреждения получили припаркованные рядом с домами автомобили.

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В ночь с 1 на 2 ноября российские оккупанты атаковали Киев "шахедами", в результате чего по меньшей мере в двух районах столицы упали обломки вражеских дронов. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

"В результате атаки ударных БпЛА вооруженных сил РФ по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском районе города, на территории жилой застройки", — сообщили в КГВА в 5:42.

Там уточнили, что в нескольких жилых домах повреждено остекление окон. Также повреждения получили по меньшей мере пять припаркованных легковых авто.

Уже в 6:12 КГВА сообщила, что кроме Соломенского района, зафиксировано падение обломков и в Святошинском районе столицы.

"По предварительной проверяемой информации, произошло возгорание в 16-этажном жилом доме. Экстренные службы следуют на место", — отметили в администрации Киева.

Информацию о пожаре в жилом доме подтвердил также городской голова Киева Виталий Кличко.

"Вызов медиков в Святошинский район. По предварительной информации, в результате попадания обломков, пожар в жилом доме", — написал Кличко.

Впоследствии в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате атаки БпЛА произошло возгорание на площади 50 кв. м и частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах.

"Спасатели осуществляют эвакуацию жильцов дома", — отметили в ГСЧС.

Информации о пострадавших на момент публикации материала не было.

Напомним, в ночь с 29 на 30 октября российские оккупационные войска запустили по Киеву ударные беспилотники, обломки которых упали на жилой дом в Соломенском районе столицы.

К вечеру 30 октября российские оккупационные войска нанесли удар КАБ по Харькову, в результате чего был разрушен почти целый подъезд в многоэтажке.