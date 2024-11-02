Київ вночі атакували "шахедами": через уламки загорілась багатоповерхівка, деталі (відео)

Як зазначили в КМВА, в кількох житлових будинках порозбивались вікна. Крім того, пошкоджень зазнали припарковані поруч з будинками автомобілі.

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У ніч з 1 на 2 листопада російські окупанти атакували Київ "шахедами", внаслідок чого щонайменше у двох районах столиці впали уламки ворожих дронів. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил РФ по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському районі міста, на території житлової забудови", — повідомили в КМВА о 5:42.

Там уточнили, що в кількох житлових будинках пошкоджено скління вікон. Також пошкоджень зазнали щонайменше пʼять припаркованих легкових авто.

Вже о 6:12 КМВА повідомила, що крім Соломʼянського району, зафіксовано падіння уламків і у Святошинському районі столиці.

"За попередньою інформацією, що перевіряється, сталося загорання в 16-поверховому житловому будинку. Екстрені служби слідують на місце", — зазначили в адміністрації Києва.

Інформацію про пожежу у житловому будинку підтвердив також міський голова Києва Віталій Кличко.

"Виклик медиків у Святошинський район. За попередньою інформацією, внаслідок влучання уламків, пожежа в житловому будинку", — написав Кличко.

Згодом у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок атаки БпЛА сталось загоряння на площі 50 кв. м та часткове руйнування у квартирах на 15 та 16 поверхах.

"Рятувальники здійснюють евакуацію мешканців будинку", — зазначили в ДСНС.

Інформації про постраждалих на момент публікації матеріалу не було.

Нагадаємо, у ніч з 29 на 30 жовтня російські окупаційні війська запустили по Києву ударні безпілотники, уламки яких впали на житловий будинок у Солом'янському районі столиці.

Надвечір 30 жовтня російські окупаційні війська завдали удару КАБ по Харкову, внаслідок чого було зруйновано майже цілий під'їзд у багатоповерхівці.