БпЛА на надмалих висотах намагались атакувати Київ: усі дрони було знищено (фото, відео)

Під час вранішньої атаки шахедів на українську столицю падання уламків внаслідок роботи ППО зафіксовані у шести районах Києва. Відомо про одного постраждалого.

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У суботу, 2 листопада, близько 5 години ранку у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних БПЛА. В столиці працює ППО, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Через сорок хвилин у КМВА повідомили, що внаслідок атаки ударних БпЛА на території житлової забудови в Солом’янському районі міста зафіксовано падіння уламків. Попередньо, в кількох будинках пошкоджено скління вікон. Також пошкоджень зазнали щонайменше пʼять припаркованих легкових авто.

У Святошинському районі сталося загоряння в 16-поверховому житловому будинку, на верхніх поверхах. Попередньо, попередили в КМВА, можливе часткове руйнування найвищих поверхів. Проводиться гасіння пожежі на площі 15 м.кв.

Рятувальники повідомили про загоряння на площі 50 кв. м, яке сталося внаслідок атаки БпЛА та часткове руйнування в квартирах на 15 та 16 поверхах житлового будинку у Святошинському районі міста. Було евакуйовано 18 мешканців будинку, одна особа постраждала.

Внаслідок атаки дронів збройних сил РФ по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у шести районах столиці — в Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському. Достеменно відомо про одного постраждалого.

Мер столиці Віталій Кличко повідомляв про двох постраждалих у Святошинському районі. Одного з них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці.

Також Кличко повідомив, що у Шевченківському районі уламки дрона влучили в офісну будівлю.

Рятувальники уточнили, що внаслідок падіння займання виникло між 3 та 4 поверхами недіючої будівлі на площі 2 кв. м.

Пізніше КМВА більш докладно розповіла про попередні наслідки атаки.

Солом’янський район:

пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення кількох житлових будинків;

пошкоджено 5 автомобілів;

Без пожежі та постраждалих.

Святошинський район:

пожежа на 15 та 16 поверсі в 16-поверховому житловому будинку на площі 50 м.кв. Пожежу ліквідовано. Евакуйовано 18 осіб. Постраждала 1 особа (поліцейський).

пошкоджено нежитлове приміщення на території приватної забудови.

Голосіївський район:

у 22-поверховому житловому будинку частково пошкоджено скління кількох квартир. Без пожежі та постраждалих.

Дніпровський район:

попередньо, виникли локальні пожежі на кількох балконах багатоквартирних будинків. Інформація уточнюється.

Даних щодо постраждалих не надходило.

Шевченківській район:

виникло загоряння між 3 та 4 поверхами недіючої багатоповерхової будівлі на площі 2 м.кв. Пожежу ліквідовано. Постраждалих немає.

Печерський район:

у 8-поверховому житловому будинку пошкоджено балкон. Без постраждалих.

У 10:05 тривогу було скасовано.

Як зазначили у міській військовій адміністрації, БпЛА заходили на місто групами, перед Києвом розділялися на поодинокі цілі і атакували на надмалих висотах для ускладнення роботи ППО.

Усі безпілотники, які загрожували місту, були знешкоджені.

Внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву, зафіксовано падіння уламків в шести районах міста — Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському. Є пошкодження житлової забудови, приватних авто. Всі пожежі ліквідовано. На цю хвилину відомо лише про одного постраждалого — поліцейський отруївся продуктами горіння.

У Київській області ще спостерігають ворожі БпЛА, тому у КМВА не виключають, що дрони можуть змінити напрямок руху і становитимуть небезпеку для Києва.

Нагадаємо, ввечері 31 жовтня ЗС РФ здійснили масований обстріл України з використанням дронів, КАБів і ракет. Було атаковане підприємство на Харківщині, а в Одесі повідомляли про низку вибухів.

Також Фокус повідомляв, що в місті Покровську на Донеччині було зруйновано 80% критичної інфраструктури, значна частина міста знеструмлена. Енергетики заявляють, що відновлення електропостачання можливе лише у разі відсунення фронту та стишення обстрілів.