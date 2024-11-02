Удар баллистикой по Харькову: количество пострадавших выросло (фото)

По информации главы ОВА Олега Синегубова, в результате российской атаки были повреждены десятки жилых частных и многоквартирных домов.

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Число пострадавших в результате ракетного удара по Харькову вечером 1 ноября достигло 46 человек, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Харьковской области. Инцидент привел к одной жертве, аварийно-спасательные работы завершены.

"В результате вражеских ракетных ударов 1 человек погиб, еще 46 человек пострадали", — говорится в заявлении Службы.

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По данным госслужбы, спасательные работы и разбор завалов были завершены к полуночи. Совместными усилиями сотрудников ГСЧС, коммунальных служб и волонтеров с места происшествия было вывезено около 200 кубометров строительного мусора. Психологи службы оказали поддержку 15 пострадавшим.

Также сообщается, что в операции по ликвидации последствий приняли участие спасатели Харьковского и Ивано-Франковского гарнизонов ГСЧС, специалисты 2-го Специального центра быстрого реагирования, коммунальные службы и кинологи волонтерских организаций.

Напомним, вечером 1 ноября россияне нанесли ракетный удар по Харькову. По информации председателя ОГА Олега Синегубова, армия РФ применила баллистическую ракету, которая повредила жилую инфраструктуру города.

За день до происшествия в харьковскую многоэтажку прилетела российская авиационная бомба, нанеся большие разрушения. Число погибших в результате вражеской атаки достигло три человека.