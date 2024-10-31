Россияне сбросили КАБ на многоэтажку в Харькове: возросло количество погибших (фото, видео)

Из-под завалов в многоквартирном доме в Харькове достали тело 15-летнего парня, сообщил глава военной администрации Олег Синегубов. Также было деблокировано тело гражданского мужчины.

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В Харькове днем 31 октября из-под завалов разрушенной части 9-этажки деблокировали тело 15-летнего парня без признаков жизни. Об этом сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

Ранее спасатели деблокировали тело гражданского мужчины в возрасте примерно 25-30 лет. Таким образом количество погибших возросло до 3 человек.

Также, как сообщил чиновник, десять пострадавших были госпитализированы в лечебное учреждение. В тяжелом состоянии находятся ребенок и мужчина, остальные пострадавшие — в среднем.

В результате обстрела КАБ повреждены 16 легковых автомобилей и тысячи квартир в 14 многоквартирных жилых домах остались без окон.

По информации Офиса генерального прокурора, в результате удара ФАБ-500, который был нанесен из населенного пункта Строитель Белгородской области РФ, пострадали 35 человек.

В то же время, добавил Олег Синегубов, существует опасность разрушения конструктивных элементов дома. Сейчас специалисты проводят анализ состояния здания.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что на месте прилета продолжаются работы по разбору завалов. Работает специальная техника, которая создана именно для таких задач.

В частности, на третьем этаже установлены распорки, которые позволяют стабилизировать конструкцию и уменьшить вероятность обвала.

Напомним, Фокус писал, что в результате удара несовместимые с жизнью ранения получил 12-летний мальчик. Медики более получаса боролись за его жизнь, но спасти ребенка не удалось.

Тело 15-летнего мальчика находилось в помещении, куда как раз обвалились 6 верхних этажей. Поэтому спасатели решали, как именно проводить операцию по деблокированию.