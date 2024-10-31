Обвалились шесть этажей дома: в Харькове нашли тело погибшего 15-летнего парня (фото)

Парень находится в квартире, куда обвалились 6 этажей. Спасатели решают, как безопасно деблокировать тело из-под бетонных плит.

Related video

В Харькове под завалами многоквартирного дома на первом этаже было найдено тело второй жертвы российского обстрела. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Сейчас спасатели осуществляют деблокирование тела 15-летнего мальчика, который жил вместе с бабушкой и дедушкой, которые в момент попадания находились в другой комнате.

Мальчик находится именно в том помещении, куда обвалились 6 этажей.

"Визуально сейчас спасатели видят тело, но на нем тяжелые плиты. Решается вопрос, как деблокировать, не повреждая тело", — рассказал представитель ведомства.

Он предполагает, что, скорее всего, мальчик уже погиб, поскольку много времени находится под завалами и не подает признаков жизни.

Чубенко добавил, что спасательные работы будут продолжаться, пока завалы не разберут до последнего кирпича и не будет установлено, что там действительно никого там нет.

"Также здесь несколько квартир, которые обвалились — их арендовали, и у соседей нет точной информации, какое количество людей там жило, нет контактов этих людей, нет понимания, находились ли они в квартирах в момент попадания", — отметил Чубенко, пояснив, что с технической стороны это очень сложная операция, поскольку шесть этажей фактически сложились в одно целое.

К тому же, несколько панелей стен и пола дома сейчас просто висят в воздухе над местом, где работают спасатели.

В ГСЧС сообщили, что аварийно-спасательные работы и разбор завалов после российского удара по жилой многоэтажке продолжаются.

Известно, что в результате обстрела погиб 12-летний мальчик, еще 36 человек пострадали.

К ликвидации последствий удара привлечены 37 спасателей и 9 единиц техники.

Напомним, вечером 30 октября ВС РФ атаковали Одесскую область. Они использовали более 10 ракет, в том числе и 2 баллистические.

Также Фокус писал, что во время атаки российские дроны повредили жилые дома в Киеве.