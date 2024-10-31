Россияне сбросили авиабомбу на жилой дом в Харькове. В результате удара несовместимые с жизнью ранения получил 12-летний мальчик, под завалами находится еще один 15-летний юноша.

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В среду ночью, 30 октября, российские войска ударили управляемой авиабомбой по многоквартирному дому в Салтовском районе Харькова. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его информации, бомба попала в четвертый этаж 9-этажного дома. Был разрушен подъезд с 1 по 4 этажи.

Российская армия с территории Белгородской области с Су-34 сбросила три управляемые авиабомбы, рассказал "Суспільному" руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко. По его словам, две КАБ упали в области, одна — попала в жилой дом.

Как сообщили в ГСЧС, из-под завалов спасатели деблокировали мальчика с тяжелыми травмами головы и многочисленными переломами. Медики более получаса боролись за его жизнь, но спасти ребенка не удалось.

Ребенка, погибшего в результате попадания РФ по дому в Харькове, достали из-под завалов без признаков жизни, рассказал "Суспільному" директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта. Реанимационные мероприятия проводили в течение 40 минут.

В нацполиции информируют, что рядом с местом попадания развернута работа оперативного штаба, в котором граждане могут обратиться к правоохранителям с заявлениями о повреждении имущества и об исчезновении родных.

Кроме того, наряды полиции будут осуществлять охрану возле поврежденных квартир, чтобы не допустить фактов мародерства.

Олег Синегубов сообщил, что по последней информации, пострадало 34 человека.

По уточненным данным, погибшему мальчику в сентябре исполнилось 12 лет. Под завалами находится еще один 15-летний мальчик.

На эту минуту один человек погиб, отметил глава ОВА.

"Спасательная операция продолжается. Поиски осложняются значительной поврежденностью конструкции дома и угрозой обвала", — сообщил Олег Синегубов.

Напомним, вечером 30 октября ВС РФ атаковали Одесскую область. Они использовали более 10 ракет, в том числе и 2 баллистические.

Также Фокус писал, что во время атаки российские дроны повредили жилые дома в Киеве.