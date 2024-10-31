Росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок у Харкові. Внаслідок удару несумісні із життям поранення дістав 12-річний хлопчик, під завалами перебуває ще один 15-річний юнак.

Related video

У середу вночі, 30 жовтня, російські війська вдарили керованою авіабомбою по багатоквартирному будинку в Салтівському районі Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, бомба влучила у четвертий поверх 9-поверхового будинку. Було зруйновано під’їзд з 1-го до 4-го поверху.

Російська армія з території Бєлгородської області з Су-34 скинула три керовані авіабомби, розповів "Суспільному" керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко. За його словами, дві КАБ впали в області, одна — влучила у житловий будинок.

Як повідомили у ДСНС, з-під завалів рятувальники деблокували хлопчика з тяжкими травмами голови та численними переломами. Медики більше пів години боролися за його життя, але врятувати дитину не вдалося.

Дитину, яка загинула внаслідок влучання РФ по будинку у Харкові, дістали з-під завалів без ознак життя, розповів "Суспільному" директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. Реанімаційні заходи проводили протягом 40 хвилин.

У Нацполіції інформують, що поряд із місцем влучання розгорнуто роботу оперативного штабу, у якому громадяни можуть звернутися до правоохоронців із заявами про пошкодження майна та про зникнення рідних.

Окрім того, наряди поліції здійснюватимуть охорону біля пошкоджених квартир, щоб не допустити фактів мародерства.

Олег Синєгубов повідомив, що за останньою інформацією, постраждало 34 людини.

За уточненими даними, загиблому хлопчику у вересні виповнилося 12 років. Під завалами перебуває ще один 15-річний хлопець.

На цей час одна людина загинула, зазначив глава ОВА.

"Рятувальна операція триває. Пошуки ускладнюються значною пошкодженістю конструкції будинку та загрозою обвалу", — повідомив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, ввечері 30 жовтня ЗС РФ атакували Одеську область. Вони використали понад 10 ракет, зокрема й 2 балістичні.

Також Фокус писав, що під час атаки російські дрони пошкодили житлові будинки у Києві.