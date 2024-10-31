Обвалилися шість поверхів будинку: у Харкові знайшли тіло загиблого 15-річного хлопця (фото)

Хлопець перебуває у квартирі, куди обвалилися 6 поверхів. Рятувальники вирішують, як безпечно деблокувати тіло з-під бетонних плит.

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У Харкові під завалами багатоквартирного будинку на першому поверсі було знайдено тіло другої жертви російського обстрілу. Про це в ефірі телемарафону розповів спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Наразі рятувальники здійснюють деблокування тіла 15-річного хлопчика, який мешкав разом із бабусею та дідусем, які в момент влучання перебували в іншій кімнаті.

Хлопець же — саме у тому приміщенні, куди обвалилися 6 поверхів.

"Візуально зараз рятувальники бачать тіло, але на ньому важкі плити. Вирішується питання, як деблокувати, не пошкоджуючи тіла", — розповів речник відомства.

Він припускає, що, швидше за все, хлопчик вже загинув, оскільки багато часу перебуває під завалами й не подає ознак життя.

Чубенко додав, що рятувальні роботи триватимуть, допоки завали не розберуть до останньої цеглини та не буде встановлено, що там дійсно нікого там немає.

"Також тут декілька квартир, які обвалилися, їх орендували і у сусідів немає точної інформації, яка кількість людей там мешкала, нема контактів цих людей, нема розуміння, чи були вони в квартирах в момент влучання", — зазначив Чубенко, пояснивши, що з технічного боку це дуже складна операція, адже шість поверхів фактично склалися в одне ціле.

До того ж декілька панелей стін і підлоги будинку зараз просто висять в повітрі над місцем, де працюють рятувальники.

У ДСНС повідомили, що аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів після російського удару по житловій багатоповерхівці тривають.

Відомо, що внаслідок обстрілу загинув 12-річний хлопчик, ще 36 осіб постраждали.

До ліквідації наслідків удару залучені 37 рятувальників та 9 одиниць техніки.

Нагадаємо, ввечері 30 жовтня ЗС РФ атакували Одеську область. Вони використали понад 10 ракет, зокрема й 2 балістичні.

Також Фокус писав, що під час атаки російські дрони пошкодили житлові будинки у Києві.