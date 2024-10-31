Росіяни скинули КАБ на багатоповерхівку у Харкові: зросла кількість загиблих (фото, відео)

З-під завалів у багатоквартирному будинку в Харкові дістали тіло 15-річного хлопця, повідомив глава військової адміністрації Олег Синєгубов. Також було деблоковано тіло цивільного чоловіка.

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У Харкові вдень 31 жовтня з-під завалів зруйнованої частини 9-поверхівки деблокували тіло 15-річного хлопця без ознак життя. Про це повідомив очільник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

Раніше рятувальники деблокували тіло цивільного чоловіка віком приблизно 25-30 років. Таким чином кількість загиблих зросла до 3 осіб.

Також, як повідомив посадовець, десять постраждалих були госпіталізовані до лікувальної установи. У важкому стані знаходяться дитина та чоловік, інші потерпілі — в середньому.

Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 16 легкових автомобілів та тисячі квартир у 14 багатоквартирних житлових будинках залишились без вікон.

По інформації Офісу генерального прокурора, внаслідок удару ФАБ-500, який було завдано з населеного пункту Строїтель Білгородської області РФ, постраждали 35 осіб .

Водночас, додав Олег Синєгубов, існує небезпека руйнування конструктивних елементів будинку. Наразі фахівці проводять аналіз стану будівлі.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що на місці прильоту тривають роботи з розбору завалів. Працює спеціальна техніка, яка створена саме для таких завдань.

Зокрема, на третьому поверсі встановлено розпірки, які дозволяють стабілізувати конструкцію та зменшити ймовірність обвалу.

Нагадаємо, Фокус писав, що внаслідок удару несумісні із життям поранення дістав 12-річний хлопчик. Медики більше пів години боролися за його життя, але врятувати дитину не вдалося.

Тіло 15-річного хлопчика знаходилося у приміщенні, куди саме обвалилися 6 горішніх поверхів. Тому рятувальники вирішували, як саме проводити операцію з деблокування.