Удар балістикою по Харкову: кількість постраждалих зросла (фото)

За інформацією глави ОВА Олега Синєгубова, внаслідок російської атаки було пошкоджено десятки житлових приватних і багатоквартирних будинків.

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Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Харкову ввечері 1 листопада сягнула 46 осіб, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Харківській області. Інцидент призвів до однієї жертви, аварійно-рятувальні роботи завершено.

"Унаслідок ворожих ракетних ударів 1 людина загинула, ще 46 осіб постраждали", — ідеться в заяві Служби.

Робота ДСНС у Харкові Робота ДСНС у Харкові Робота ДСНС у Харкові Робота ДСНС у Харкові Робота ДСНС у Харкові Робота ДСНС у Харкові Робота ДСНС у Харкові

За даними держслужби, рятувальні роботи та розбір завалів було завершено до опівночі. Спільними зусиллями співробітників ДСНС, комунальних служб і волонтерів з місця події було вивезено близько 200 кубометрів будівельного сміття. Психологи служби надали підтримку 15 постраждалим.

Також повідомляють, що в операції з ліквідації наслідків узяли участь рятувальники Харківського та Івано-Франківського гарнізонів ДСНС, фахівці 2-го Спеціального центру швидкого реагування, комунальні служби та кінологи волонтерських організацій.

Нагадаємо, увечері 1 листопада росіяни завдали ракетного удару по Харкову. За інформацією голови ОДА Олега Синєгубова, армія РФ застосувала балістичну ракету, яка пошкодила житлову інфраструктуру міста.

За день до події в харківську багатоповерхівку прилетіла російська авіаційна бомба, завдавши великих руйнувань. Кількість загиблих унаслідок ворожої атаки сягнула трьох людей.