Масована атака БПЛА: у Повітряних силах розповіли по кількість збитих "шахедів" (фото, відео)

Росіяни випустили по Україні понад 70 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона збила 39 "шахедів".

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У ніч на суботу, 2 листопада, росіяни завдали удару керованою авіаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Бєлгородської області та 71 ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із Орла та Курська. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Наразі підтверджено збиття 39 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях. 21 безпілотник локаційно втрачено, 5 БпЛА — повернулись у Росію.

За попередніми даними, внаслідок російської атаки, через падіння уламків, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині.

У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що сьогодні у небі над Сумщиною було знищено 11 ворожих БпЛА.

У міській раді повідомили, що вчора ввечері російський дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок.

За інформацією управління охорони здоров'я, постраждало вісім людей (троє перебувають у стаціонарі). Одна людина перебуває у важкому стані, у решти ушкодження середньої тяжкості (серед них вагітна).

Місцеве видання "Кордон.Медіа" інформує, що у Сумах внаслідок падіння БпЛА поранені 6 цивільних людей, пошкоджені 4 багатоквартирні житлові будинки, будівля підприємства, об’єкт комерційної нерухомості та 12 автомобілів.

В міській прокуратурі Києва повідомили, що 2 листопада внаслідок атаки ворожих БпЛА зафіксовано падіння їх уламків в шести районах столиці — Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському районах.

В Святошинському районі сталося загоряння в квартирі на останньому поверсі 16-поверхового будинку, мешканці встигли вибігти з житла. Відомо про двох постраждалих – це літня жінка з гострою реакцією на стрес з сусіднього будинку та поліцейський, який надихався чадним газом.

У декількох районах Київській області, як повідомили у поліції, зафіксовано пошкодження шести приватних будинків, двох господарчих споруд та автомийки. Крім того, 82-річна жінка отримала уламкове поранення голови. Потерпіла знаходиться у лікарні, їй надається необхідна допомога.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи чергову російську атаку зазначив, що постійні терористичні удари по містах доводять, що тиск на Росію та її спільників недостатній.

За його словами, потрібно більше тиску на російську здатність виробляти таку зброю, потрібна можливість знищувати й бази зберігання "шахедів", і всю наявну інфраструктуру їхнього виробництва та логістики.

"Терористи, на жаль, уміють використовувати час, який дає їм нерішучість вільного світу", — зазначив глава держави.

Фокус повідомляв, що під час вранішньої атаки шахедів на українську столицю падання уламків зафіксовані у шести районах Києва.

Нагадаємо, у ніч з 29 на 30 жовтня російські окупаційні війська запустили по Києву ударні безпілотники, уламки яких впали на житловий будинок у Солом'янському районі столиці.